De știut la Digi | RCS-RDS: cum profiți la maximum de internet și TV

Dacă ești abonat la Digi | RCS-RDS, operatorul îți pune la dispoziție câteva opțiuni prin care să ai parte de cea mai bună experiență.

Tehnologia este într-o continuă dezvoltare, iar ca să poți profita la maximum de ea, trebuie să știi ce are de oferit. În cazul serviciilor oferite de cei de la Digi | RCS-RDS, există câteva opțiuni de care poate nu știai, dar care îți vor permite să ai parte de o experiență completă atunci când te uiți la televizor sau folosești internetul.

Cum poți profita la maximum de abonamentul TV

În ceea ce privește abonamentul de televiziune prin satelit, RCS-RDS are două oferte. Digi TV Popular costă 17 lei pe lună și vine cu 25 de canale TV digitale și trei extraopțiuni pe care le poți folosi: Film Now, Adult și Maghiar.

A doua ofertă se numește Digi TV Bază și are 60 de canale TV digitale disponibile. Costă 25 de lei pe lună și are acoperire la nivel național și canalele Digi incluse. Pe lângă Film Now, Adult și Maghiar, acest abonament mai are și alte extraopțiuni. Ai extraopțiunea HBO (conține cele trei canale HBO și costă 13 lei/lună) sau pachetul MaxPak (conține cele trei canale HBO, Cinemax 2 și Cinema HD pentru 15 lei/lună).

Dacă ești abonat RCS-RDS și vrei să te uiți la canalele preferate chiar și când nu ai acces la televizor, există pentru asta platforma Digi Online. Cuprinde peste 60 de canale TV pe care le poți accesa de unde vrei tu și de pe orice dispozitiv. Acest serviciu este gratuit pentru abonați și poate fi accesat cu ajutorul codului de client. Dacă nu ești client, poți doar să vezi Digi24 și UTV.

Cum poți avea cel mai rapid internet la Digi | RCS-RDS

Viteza la internet este destul de importantă pentru majoritatea dintre noi. Pentru a avea parte de cele mai bune servicii, furnizorul de internet spune că trebuie să folosești un anumit tip de echipament. Astfel, Digi | RCS-RDS recomandă routerul Kaon. Acesta oferă o viteză de transfer de până la 866 Mbps și dispune de patru porturi LAN. Pe fir, operatorl spune că se pot atinge viteze de 1 Gbps. Routerul de la RCS-RDS este disponibil la achiziționarea pachetelor de internet Fiberlink 300, Fiberlink 500 și Fiberlink 1000.

Pe rețeaua mobilă Digi poți dispune de serviciul VoWiFi. Acesta îți oferă conectarea instantanee a apelurilor și un timp de așteptare mai scăzut cu două secunde pentru destinatar. De asemenea, ai și o calitate mai bună a sunetului și zgomote de fundal estompate în cadrul unui apel.