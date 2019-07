Cum dispari de pe internet și de ce merită să faci asta în România

Indiferent că ești ok cu asta sau nu, multe dintre datele tale personale sunt pe internet și partea proastă e că unii pot profita de asta.

România este printre primele țări din Europa în ceea ce privește viteza de internet. De asemenea, IT-iștii români sunt priviți din afară ca experți în domeniu. Cu toate astea, în general, educația digitală în ceea ce privește utilizatorii obișnuiți de internet nu este la cel mai ridicat nivel. Acesta este și unul dintre motivele pentru care mulți nu ne gândim neapărat la cantitatea de date personale pe care o oferim zilnic pe internet.

Fie că ne referim la FaceApp, aplicația din Rusia suspectă că ți-a folosit fotografiile în mod necorespunzător, fie că e vorba de Facebook, despre care afli zilnic că te spionează, datele tale personale sunt mai mult ca niciodată în pericol.

Poate nu ți-ai dat seama, dar pe internet există multe informații despre tine, fie că le-ai pus tu acolo sau nu. Poți verifica asta cu un simplu search pe Google. Doar printr-o căutare rapidă a numelui tău poți găsi lucruri pe care poate le-ai uitat de mult despre tine, dar pe care internetul le ține veșnic disponibile.

Așa am aflat eu ce notă am luat la olimpiada de geografie în clasa a IX a, sau că în 2010 am semnat o petiție prin care ceream ca serialul meu preferat de atunci să fie difuzat la televizor și în România. Evident, până să dau acest search, nu-mi aminteam de niciuna. Iar astea sunt doar informațiile de suprafață care se pot obține. Date personale mult mai sensibile pot ajunge în mâinile nepotrivite, în cazul în care acestea sunt disponibile în mediul online.

Cu siguranță, ștergerea completă de pe internet a identității tale e o măsură extremă, însă e cea mai sigură soluție prin care să-ți protejezi cu adevărat datele, dacă vrei asta.

Cum să dispari de pe internet

Cel mai probabil, te-ai conectat pe multe site-uri cu contul tău de Facebook sau cel de Google. Astfel, poți începe să verifici care sunt site-urile sau aplicațiile pe care te-ai conectat cu ajutorul acestora. În cazul Facebook, mergi la Setări, apoi Aplicații și site-uri web. Pe contul de Google, mergi la secțiunea Securitate, apoi caută aplicațiile terțe care au acces la contul tău.

Cu siguranță, sunt multe site-uri pe care nu-ți amintești să fi intrat vreodată, cu atât mai puțin că ți-ai creat un cont. Pe acestea le poți găsi prin mailurile primite, folosind anumite cuvinte cheie precum „cont”, ”parolă” „activare”, „înregistrare” etc.

Poți verifica și ce detalii sunt despre tine pe internet prin căutarea pe Google a numelui tău, adresei de mail sau numărului de telefon.

Cel mai bine e să începi să ștergi conturile cel mai puțin important. Neapărat, contul tău de email va trebui șters ultima dată, pentru că acolo vei primi confirmările de dezactivare a diferitelor conturi.

De ce n-ar fi tocmai util să-ți ștergi toate datele

Utilitatea internetului nu poate fi contestată. Pentru cei cu acces la internet sigur nu trece nici măcar o zi fără un film pe Netflix, un scroll pe Facebook sau un mesaj pe WhatsApp. Iar niciuna dintre acestea nu poate fi făcută fără să oferi câteva date de identificare.

Partea cea mai proastă din tot acest proces de ștergere a identității tale din mediul online e că te poate lăsa fără acces la unele dintre opțiunile pe care ți le dă internetul. Rețelele sociale sunt excluse de la bun început din ecuație. Însă chiar dacă ești ok cu asta și nu ai nevoie de Facebook sau Instagram în viața ta, utilizarea internetului va fi foarte limitată pentru tine.

Astfel, pentru că nu vei mai avea cont de Google, nu vei mai putea descărca aplicații pe telefonul tău cu Android, de exemplu. De fapt, nu vei mai putea folosi niciun site care solicită înregistrarea atunci când vrei să-i folosești serviciile, ceea ce-ți va complica destul de mult viața.

Totuși, cel mai probabil, nu vei reuși să ștergi toate informațiile din mediul online despre tine