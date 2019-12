Deceniul Netflix | Cum a schimbat lumea în ultimii 10 ani

Probabil nu știai, dar Netflix a împlinit anul acesta 21 de ani. Da, gigantul care astăzi înseamnă pentru mulți seriale și filme e o companie înființată în 1998. În ultimii ani, însă, compania a reușit să schimbe multe comportamente de consum. Practic, a redefinit modul în care uiți la TV.

Netflix e o companie care datează din 1998 și a pornit inițial ca o firmă care închiria DVD-uri. A fost, de fapt, primul magazin online de unde îți puteai comanda un film acasă, pe suport DVD. Evident că nu avea să reziste în acea zonă, din moment ce au apărut mai multe canale TV care difuzau filme, iar cinematografele erau la tot pasul.

Așa că, treptat, a trecut de la livrarea filmelor pe suport DVD la livrarea efectivă a lor în casele oamenilor. A început cu filme clasice, producțiile altor companii, dar a plusat și a venit și cu producții proprii. Așa a ajuns Netflix gigantul pe care-l știi azi.

Cum s-a descurcat Netflix în ultimul deceniu

După cum vezi în analiza de mai sus, s-a descurcat extrem de bine. Practic, a câștigat de la an la an mai mulți abonați, în defavoarea televiziunii clasice. Și e lesne de înțeles de ce. Înainte, dacă urmăreai un serial la televizor, trebuia să aștepți o săptămână întreagă pentru a vedea următorul episod.

Pe Netflix ai tot sezonul/sezoanele. De numele Netflix se leagă și termenul de binging – adică urmărirea unui serial cap-coadă până târziu în noapte. Succesul platformei de streaming i-a făcut și pe alții să copieze. HBO Go, de exemplu, a decis recent să urce toate cele șapte episoade din sezonul 3 al Umbre. Înainte, le difuza săptămânal și așteptai la fel ca la TV.

Datele din piață arată că, în medie, oamenii petrec aproximativ patru ore pe platformele de streaming. Iar Netflix poate fi considerat principalul „vinovat”.

Conținutul original, cheia succesului

Unul dintre pariurile câștigătoare ale platformei de streaming a fost conținutul original. Și-a finanțat propriile producții, iar succesul a venit imediat. House of Cards e doar unul dintre serialele care au contribuit la ceea ce este Netflix azi.

Primele 13 episoade ale primului sezon din House of Cards au fost urcate pe platformă la 1 februarie 2013. În iulie același an era lansat și Orange is the New Black. Și Netflix a început să crească.

Ca idee: în 2013, expresia“Binge-watch” a concurat cu “selfie” pentru premiul de cuvântul anului, oferit de dicționarul Oxford. E un termen care n-ar fi apărut dacă site-ul nu se impunea atât de rapid și dacă n-ar fi schimbat multe comportamente de consum.

Netflix nu mai e acum singur în piață, dar este, încă, cel mai puternic business de acest fel. Între timp, luna noiembrie a adus două lansări în această zonă – Apple TV+ și Disney+. De asemenea, în mai anul viitor apare și HBO Max, care va reuni toate platformele deținute în acest moment de HBO.

Deocamdată, însă, Netflix nu s-a confruntat cu dezabonări. Și posibil să aibă în mânecă niște ași pentru a fi sigur că nimeni nu-l detronează.