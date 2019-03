De ce vrea Elon Musk să construiască o bază umană pe Lună

CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, are planuri mari în ceea ce privește trimiterea oamenilor în spațiu. După cum probabil știi, vrea să înființeze o bază pe Marte. Miliardarul a anunțat însă că vrea să facă una și pe Lună.

„Ar trebui să avem o bază pe Lună, ceva de genul unei baze ocupate permanent pe Lună, iar apoi să trimitem oameni pe Marte”, a explicat Musk în cadrul unei conferințe de presă. „Asta ar trebui să facem. Poate va fi ceva dincolo de spația spațială, dar vom vedea. Trebuie să ne concentrăm pe a face acest lucru bine, asta e sigur. Aceasta este prioritatea. Dar apoi, după asta, poate ceva dincolo de orbita joasă a Pământului”.

Nava cu care Musk ar putea aduce acest vis la realitate ar putea fi așa-numita Starship. Doar că va fi mult mai dificil decât orice proiect realizat de NASA vreodată, potrivit miliardarului.

Administratorul Jim Bridenstine de la NASA a vorbit în încheierea aceleiași conferințe de presă, spunând: „Tocmai l-am auzit pe Elon spunând că ar fi interesat în a avea o prezență permanentă pe Lună”, a zis Bridenstine, la care Musk a intervenit, spunând „Cu siguranță, ar trebui să o facem”.

„Ei bine, aceasta este prima directivă politică oferită de președintele Statelor Unite mie, în calitate de administrator NASA, că vom merge pe Lună, și că o vom face într-un mod sustenabil”, a continuat Brindenstine.

„Nu există îndoială că SpaceX are ceva idei cu adevărat uimitoare cu privire la ce ne-ar putea ajuta [să ajungem pe Lună], și la cum ar putea ei să ajute coaliția de parteneri internaționali pe măsură ce dezvoltăm asta împreună”.

În ceea ce privește colonizarea planetei Marte, încă suntem de parte de acest țel. Deși Musk este optimist cu privire la acest plan, nu toți experții sunt de acord cu el. Președintele de la The Zurich Institute for Policy Analysis and Research, Marko Kovic, a publicat un eseu în Aeon despre problemele cel mai rar discutate când vine vorba de colonizarea altor planete.

Mai exact, societățile viitoare care vor trăi pe Marte ar putea avea nevoie de structuri guvernamentale complet noi. Pe pământ, colonizarea și venirea la putere a națiunilor guvernatoare nu s-a terminat mereu cu bine, așa că ar fi bine să se evite repetarea istoriei.