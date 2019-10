De ce Gmail ar putea deveni un serviciu pentru care va trebui să plătești

Gmail este cel mai popular serviciu de mailuri, însă Google ar putea vedea în asta o afacere profitabilă și te-ar putea pune să plătești pentru a-l putea folosi.

Spațiul de stocare din contul tău de Google este unul limitat. Ai 15 GB pe care îi poți folosi gratuit care includ fișierele stocate pe Google Photos, Drive și Gmail. După ce depășești această limită, se limitează și serviciile, iar printre cele mai neplăcute chestii e faptul că nu mai poți primi mailuri.

Google te avertizează printr-un mesaj enervant: „Nu mai ai spațiu de stocare și, în curând, nu vei mai putea trimite sau primi e-mailuri dacă nu eliberezi spațiu sau nu achiziționezi spațiu de stocare suplimentar. Poate dura până la 24 de ore ca modificările aduse spațiului de stocare să se actualizeze”. Soluțiile sunt două: fie ștergi fișiere, fie alegi să plătești.

Google dă tot mai puțin spațiu de stocare gratuit

Google a lansat produsul în 2004 și oferea mai mult spațiu de stocare decât competitorii de pe atunci. Compania a crescut treptat spațiul de stocare disponibil până în 2013, când s-a oprit la cei 15GB pe Gmail, Photos și Drive.

De-a lungul timpului, Google a tăiat mai multe beneficii legate de spațiul de stocare. De exemplu, utilizatorii laptopurilor Chromebook primeau inițial 100GB spațiu de stocare pe o durată de doi ani. În mai 2019, durata a fost redusă la un singur an.

Un alt exemplu este telefonul Google Pixel: modelul inițial, lansat în 2016, venea cu spațiu de stocare nelimitat pe Google Photos. Odată cu Pixel 4, compania continuă să ofere spațiu nelimitat utilizatorilor, însă fotografiile sunt comprimate, la o calitate mai mică.

Gmail ar putea deveni un serviciu plătit

Pe măsură ce colecționezi tot mai multe fotografii și fișiere în Google Photos și Drive și pe măsură ce numărul de mailuri continuă să crească în inboxul Gmail, e evident că vei ajunge, la un moment dat, la limita spațiului de stocare. Atunci, nu vei mai putea stoca fișiere, iar mailurile pur și simplu nu vor mai ajunge în inbox.

În cazul în care nu vrei să renunți la acestea și să le ștergi, singura soluție va fi să plătești pentru spațiu de stocare extra. Google are mai multe opțiuni de care poți profita. Opțiunile pornesc de la 100 de lei pe an pentru 100 GB de spațiu de stocare și ajung la 1.500 de lei pe an pentru 30 TB.

Acest lucru creează un uriaș potențial flux de venituri pentru companie. Să luăm în considerare faptul că există peste un miliard de utilizatori ai serviciilor Gmail, Drive și Photos. Astfel, dacă doar 10% dintre aceștia ar alege cea mai ieftină opțiune anuală, Google ar ajunge să încaseze în plus 10 miliarde de dolari pe an.

Evident, compania ar putea profita de faptul că nu vrei să renunți la fișiere și mailuri și ai fi nevoit să plătești în plus pentru mai mult de 15 GB de spațiu de stocare.