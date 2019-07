Cum trebuie reparat internetul, conform teoriilor pionierilor web-ului

Internetul are 30 de ani și ar fi deja „stricat”. Câțiva dintre pionierii indistriei au teorii cu privire la felul în care internetul ar putea fi reparat.

Ceea ce a început ca un experiment a ajuns să fie un element indispensabil al lumii moderne, dar și locul unde se pot face fraude, unde se pot exploata datele utilizatorilor și un loc pentru instigare la ură.

Este internetul atât de stricat, încât nu avem cum să-l mai reparăm? Pionierii internetului, care odată erau optimiști despre posibilitățile oferite, sunt acum nostalgici după zilele în care puteai întâlni un ciudat prietenos pe internet cu care să ai dezbatere sănătoasă și constructivă.

Larry Sanger, co-fondator al Wikipedia, le-a cerut internauților să nu mai folosească rețelele de socializare, ca parte a unei mișcări menite să elibereze utilizatorii din „ghearele” unor companii precum Facebook, ce țin conținutul captiv. „Este necesar să înlocuim aceste imperii digitale cu rețele de indivizi independenți, ca în primele decenii ale internetului”, a scris el pe blogul său.

Șterge-ți conturile de social media

Sanger crede că soluția cea mai bună pentru o gamă largă de probleme online – breșe de securitate, exploatare de date, amenințări la adresa democrației, discursul de ură – stă în mâinile indivizilor care ar trebui să lucreze împreună decât să lase internetul pe seama guvernelor, ai căror reprezentanți nu înțeleg cum funcționează web-ul. El susține că prin crearea unor rețele sociale descentralizate, ne putem elibera de controlul corporativ și ne putem bucura de avantajele interacțiunii online.

Ce zice el este că dacă nu ești nevoit să folosești Facebook (ca să te exprimi, să transmiți idei etc) atunci nu există riscul ca datele tale să fie compromise.

Jaron Lanier, entuziast al internetului și autorul cărții Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now, susține că ar trebui să renunți la conturile de pe rețelele sociale. El spune că acestea sunt create în mod special pentru a da dependență și că există metode mai bune de a interacționa online decât prin intermediul acestora.

Marile companii trebuie despărțite

Chris Hughes, co-fondator al Facebook, a declarat că Facebook trebuie împărțită pe bucăți și că este nevoie de o spargere a monopolului pe care companiile ca Facebook îl au pe internet. O cotă de piață prea mare pentru Facebook a dus ca rețeaua socială să fie neglijentă cu datele utilizatorilor și astfel să apară tot felul de scandaluri.

Reglementarea internetului

Unii sunt de părere că este nevoie de o reglementare a internetului, iar UE a făcut deja un pas în acest sens prin aprobarea legii copyright care prevede monitorizarea conținutului încărcat pe internet pentru a se asigura că nu există încălcări ale drepturilor de autor. Implementarea unui algoritm care să scaneze tot ce încarci pe Facebook sau YouTube poate fi problematică, însă poate astfel se reduce furtul intelectual. În acest moment, o fotografie este dată jos de pe o platformă doar dacă se face o reclamație explicită.

Trebuie să ne gândim cum să facem internetul un loc mai bun, dar nu ar trebui să uităm toate avantajele pe care le presupune acest mediu.

Tim Berners-Lee, creatorul internetului, oferă o perspectivă utilă. El vede internetul ca pe un instrument aflat în dezvoltare, în proces de maturizare. „Pe măsură ce crești trebuie să accepți responsabilitate pentru ceea ce faci. Eu cred că merită să depunem un efort pentru a ne asigura că internetul se maturizează bine și astfel el să devină un loc frumos și constructiv, deoarece este un loc atât de minunat să intri”