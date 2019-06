Paginile Wikipedia, manipulate pentru reclamă: ce au făcut cei de la The North Face

Un brand de îmbrăcăminte a manipulat mai multe pagini de Wikipedia pentru a le folosi în scop de reclamă pe Google. Gestul celor de la The North Face a fost aspru criticat.

Avantajul major al Wikipedia reprezintă și motivul pentru care se confruntă deseori cu probleme precum cea cauzată de The North Face. Cea mai mare enciclopedie online se bazează pe conținut postat de o comunitate foarte mare de internauți. Dacă unul sau mai mulți membri ai acelei comunități sunt corupți de către o entitate, anumite pagini pot ajunge să afișeze informații false, defăimătoare și nu numai.

De cele mai multe ori, manipularea malițioasă a paginilor de Wikipedia este făcută sub formă de glumă, de către oameni cu prea mult timp liber. De curând însă, un brand renumit de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte accesorii de mers pe munte a făcut acest lucru în scop de marketing.

Angajații companiei au înlocuit mai multe fotografii de pe pagini populare de Wikipedia cu imagini din portofoliu, cu scopul de a-și promova produsele. Ca o consecință a acestui gest, în momentul în care căutai ”aventură” pe Wikipedia, vedea o fotografie cu o persoană echipată cu produse The North Face.

Având în vedere că articolele de pe Wikipedia sunt foarte bine indexate în Google și apar printre primele rezultate, în momentul în care realizai aceeași căutare pentru termeni generali pe cel mai popular motor de căutare, ajungeai tot la materiale de marketing pentru compania americană.

Ca întregul scandal să ia amploare, cei de la The North Face au mințit pe marginea gestului lor. Au spus că au colaborat cu Wikipedia pentru această campanie, dar nu a durat mult până când oficialii fundației Wikimedia au negat orice implicare în proiectul malițios. Mai mult decât atât au profitat de ocazie pentru a criticat aspru gestul. ”Ce au făcut ei este echivalentul defăimării de proprietate publică, ceea ce reprezintă o direcție surprinzătoare din partea The North Face”. Oficialii producătorului și-au cerut scuze pe Twitter pentru situație și au promis că nu vor mai face niciodată ceva similar.

We believe deeply in @Wikipedia’s mission and apologize for engaging in activity inconsistent with those principles. Effective immediately, we have ended the campaign and moving forward, we’ll commit to ensuring that our teams and vendors are better trained on the site policies.

— The North Face (@thenorthface) May 30, 2019