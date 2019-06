Cum să-ți plănuiești o vacanță fără griji direct de pe canapea

Zilele în care trebuia să mergi la o agenție de turism ca să-ți organizezi o vacanță s-au dus de mult, iar tehnologia te lasă astăzi să plănuiești totul, până la cel mai mic detaliu, fără să te ridici de pe canapea.

Deși cele mai populare vacanțe ale românilor sunt cele spre destinații din țară, o mare parte preferă să meargă să viziteze și alte țări. Iar pentru acest tip de călătorii este nevoie de o planificare mai detaliată. Sunt multe lucruri de luat în considerare atunci când pleci undeva, iar pentru a sta liniștit, cel mai bine e să plănuiești totul dinainte să pleci. Așa nu mai ai nicio grijă când ajungi la destinație.

Sigur, poți prefera o vacanță spontană, în care te urci în mașină sau în avion și mergi să explorezi. Îți dai tu seama pe parcurs ce e de făcut și iei decizii de moment care nu necesită prea multă bătaie de cap. Am făcut asta și eu și a fost distractiv și eliberator, cumva. Totuși, când am ajuns acasă mi-am dat seama că am ratat unele chestii și n-am profitat la maximum de tot ce avea de oferit locul respectiv. Aș fi putut să am parte de o experiență mult mai interesantă, cu doar câteva click-uri și puțin research.

Ca să fii sigur că totul va merge bine, poți organiza totul din timp, numai cu ajutorul internetului și puțin timp la dispoziție.

De unde să-ți iei bilete de avion

Pentru a vedea toate ofertele de zbor, cel mai bine e să verifici site-urile care se ocupă exclusiv cu asta. Printre cele mai populare servicii de acest gen se numără Sky Scanner și Vola, care este chiar o companie românească. Doar selectezi ruta de zbor, datele și vei primi prețuri de la mai toate companiile care operează zboruri pe ruta respectivă. Dacă ești flexibil în ceea ce privește perioada de călătorie, acest tip de servicii îți dau opțiunea să vezi când ar fi cel mai ieftin să călătorești.

Totuși, trebuie să iei în considerare că biletele de avion pot fi mai ieftine pe site-urile companiilor de zbor. Astfel, după ce vezi că un zbor este disponibil într-o dată pe care o preferi, poți verifica și site-ul liniei de zbor, pentru posibilitatea ca biletul să fie mai ieftin.

Majoritatea (dacă nu chiar toate) companiile de zbor au și aplicații disponibile. După ce îți iei biletul de avion de la o anumită companie, e bine să-ți instalezi și aplicația, pentru a fi la curent cu eventualele modificări ale zborului. De asemenea, tot acolo îți poți face și check-in-ul online, iar biletul de îmbarcare va fi gata disponibil pe telefon.

Care e cea mai bună opțiune de cazare pentru vacanță

Cele mai populare servicii prin care îți poți căuta un loc de dormit pentru vacanță sunt, clar, Airbnb și Booking.com. Dacă vrei vreun hotel sau vreo pensiune ceva mai elegante pentru călătoria ta, cea mai bună opțiune ar fi cea de-a doua.

Pe Airbnb sunt disponibile doar locuințe oferite direct de proprietari și, de cele mai multe ori, ofertele sunt ceva mai avantajoase. În majoritatea cazurilor, hotelurile ieftine nu sunt localizate neapărat în zone foarte bune și nu sunt, în niciun caz, opțiuni de cinci stele. Pe de altă parte, oferta apartamentelor de pe Airbnb e ceva mai bună, pentru că poți găsi locuințe destul de ieftine chiar în centrul anumitor orașe. Și experiența e una ceva mai interesantă, pentru că ai ocazia să discuți cu proprietarii și poate să primești și niște recomandări pentru lucruri de făcut în zonă.

Avantajul Booking.com e că nu trebuie neapărat să plătești în avans. Spre deosebire de locuințele de pe Airbnb, unde nu se poate altfel, multe dintre proprietățile de pe Booking te vor lăsa să plătești după ce-ți vei termina sejurul. Asta ar putea să fie o opțiune utilă pentru cei care nu au încredere să plătească înainte.

Cum să te descurci prin țara străină

Pentru că roamingul nu e ieftin peste tot și nu vei avea acoperire în toate zonele din lume, există câteva chestii pe care le poți face dinainte, de acasă, ca să-ți asiguri o vacanță liniștită.

Ca să fii sigur că nu te rătăcești când ajungi la destinație, cel mai util lucru pe care îl poți face e să-ți descarci hărți offline pe Google Maps. Selectezi zona în care știi că vei avea nevoie să te orientezi și vei putea folosi aplicația aproape în același fel în care o folosești atunci când ai acces la internet. De asemenea, dacă ai anumite locuri în care știi că urmează să mergi, le poți salva la locuri favorite, pentru a putea ajunge mai ușor la ele.

Tot de acasă îți poți descărca și muzică, filme sau seriale de pe platformele care permit acest lucru, în cazul în care în această vacanță vor exista timpi morți: va trebui să pierzi timp în aeroport în cazul unei escale, de exemplu. Astfel, un playlist pe Spotify sau câteva episoade dintr-un serial de pe Netflix descărcate de acasă pot face minuni când ești departe de casă și nu ai internet.

O altă chestie pe care n-ar strica să ți-o descarci va fi aplicația Google Translate. Dacă mergi într-o țară în care nu înțelegi limba, aplicația va fi utilă. Aplicația are și o opțiune prin care poți fotografia un text scris, iar ea îți va traduce automat. Astfel, nu va mai trebui să te chinui să introduci manual toate acela cuvinte, vei putea înțelege (în măsura în care Google Translate oferă traduceri inteligibile) ce scrie într-un meniu la restaurant, de exemplu, doar ținând telefonul deasupra sa. Pe lângă aplicație, ține minte să-ți descarci și pachetul de limbă, pentru că altfel nu va funcționa.

Ce alte detalii ar fi bine să plănuiești dinainte de vacanță

Cea mai eficientă opțiune ar fi să-ți faci un plan pentru fiecare zi, ca să te asiguri că ai timp să faci tot ce ți-ai propus. Există multe aplicații care te ajută să ții o evidență. Printre cele mai populare s-ar număra Google Trips, numai că gigantul tech va renunța la aceasta în luna august 2019. Totuși, nici varianta TripIt nu este una rea. Aceasta te poate ajuta să te organizezi mai bine în vacanță, pentru că îți permite să adaugi automat toate rezervările în cadrul aplicației și să ai totul într-un singur loc.

De asemenea, poate cel mai important aspect este cel legat de acte și documente. Dacă nu ai tot ce trebuie, poate nici nu vei reuși să ajungi la destinație. Așadar, verifică mereu dacă ai toate documentele necesare, în special dacă vei călători în afara Uniunii Europene.

Mulțumită (sau din cauza) faptului că suntem cetățeni UE și putem trece granițe doar cu buletinul, ajungem să nu ne mai gândim că există alte proceduri în cazul altor state. E valabil și dacă vei călători cu mașina: unele state îți vor cere documente suplimentare atunci când încerci să le treci granița. Pentru asta, cel mai ușor e să-ți iei informațiile necesare de pe site-ul Ministerului de Externe.

Mergi la categoria Sfaturi, alerte de călătorie din chenarul roșu aflat în partea superioară și apoi selectează opțiunea Condiții de călătorie. Vei putea alege apoi orice stat din lume. Aici vei găsi exact informații legate de vize, asigurări sau orice alt tip de document necesar pentru o vacanță în altă țară.

În mare, cam astea sunt lucrurile esențiale la care ar trebui să te gândești înainte să pleci în vacanță, totul pentru a-ți asigura o stare de liniște atunci când ești plecat. E adevărat, lucrurile nu merg întotdeauna potrivit planului și trebuie să accepți că pot exista modificări. Totuși, cu ajutorul acestora, nesiguranța va fi mai mică și riscul de a întâmpina neplăceri va fi redus semnificativ.