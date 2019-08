Banksy a făcut Primăria București cunoscută din cauza acestui eveniment

Primăria București organizează o expoziție în care folosește numele artistului Banksy fără ca acesta să aibă vreo implicare.

Expoziția se numește „The Art of Bansky” și are loc între 30 iulie și 27 octombrie la Arcul de Triumf din București. Totuși, pe site-ul său, artistul a alcătuit o listă de expoziții false, care au fost organizate fără ca Banksy să știe, printre care se numără și cea care se desfășoară în prezent în Capitală. De altfel, lista este destul de lungă și numără orașe de pe mai multe continente ale lumii. Un eveniment similar are loc și la Cluj, în perioada 1 august – 3 noiembrie.

„Publicul trebuie să fie conștient de faptul că în ultima vreme a apărut un val de expoziții care nu au fost realizate de comun acord. Acestea au fost organizate complet fără cunoștința de cauză sau implicarea artistului. Vă rog să le tratați ca atare”, a transmis Banksy pe site-ul său.

Totuși, pe site-ul special creat pentru această expoziție, organizatorii menționează că este una neautorizată.

Ce vei putea vedea la expoziția Banksy din București

Artistul britanic a reușit să-și păstreze adevărata identitate ascunsă de-a lungul anilor, iar asta e impresionant, mai ales dacă iei în considerare faptul că este activ încă din 1990.Este artist stradal, activist politic și regizor și face artă sub pseudonimul Banksy.

Chiar dacă nu știi cine e, e foarte posibil să-i fi văzut graffiti-urile prin diferite orașe ale lumii, chiar și în România.

În cadrul expozițiilor din București și Cluj vei putea găsi peste 50 de lucrări, printre care se numără atât tablouri, picturi, obiecte 3D, cât și clipuri video.

Dacă nu mergi la expoziție dar vrei să vezi mai multe dintre operele de artă ale lui Banksy, poți urmări și contul lui de Instagram.