Cum poți vedea sezonul 3 Stranger Things online gratis, dacă nu ai Netflix

Povestea celui mai îndrăgit serial fantastic de pe Neflix continuă în această săptămână. De aceea, ar fi bine să știi cum vezi sezonul 3 din Stranger Things online, subtitrat.

Fanii Stranger Things se vor bucura să afle că mai au doar câteva zile până la premiera noului sezon. Serialul a ajuns online subtitrat în limba română, pentru prima oară, în iulie 2016. De atunci, s-a transformat într-un fenomen cultural, cu fani în fiecare colț al mapamondului. Unii sunt de părere că este cel mai bun serial original oferit vreodată de Netflix.

Când a ajuns Stranger Things online subtitrat, serialul creat de frații Duffer gravita în jurul aventurilor unor copii. În sezonul 3, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard și Gaten Matarazzo sunt adolescenți, tineri adulți care încearcă să-și confrunte frica supernatural. Dacă ți-au plăcut E.T., Back to the Future sau romanele lui Stephen King, Stranger Things combină elemente din toate acestea, pentru o producție originală de succes.

Cum poți vedea sezonul 3 Stranger Things online subtitrat, dacă nu ai Netflix

Fiind o producție originală Netflix, Stranger Things va fi distribuit la nivel global doar prin intermediul serviciului de streaming. Asta nu înseamnă însă că trebuie să-l piratezi. Dacă nu ai mai avut un cont Netflix în trecut, îți poți crea gratuit un cont pe perioadă de o lună. Având în vedere că toate episoadele sezonul 3 vor ajunge online subtitrate în română în aceeași zi, timp de o lună, ai timp să vezi și cele două sezoane anterioare.

Sezonul 3 Stranger Things ajunge online subtitrat pe data de 4 iulie. Primele două sezoane sunt deja disponibile. Ca să le vezi, fă-ți un cont gratuit de Netflix prin accesarea acestei adrese. Alege-ți tipul de abonament care te încântă, având în vedere că doar cel mai scump, de 12 euro, oferă streaming la rezoluție Ultra HD. Abonamentul este gratuit pentru primele 30 de zile, dar trebuie să introduci un card de credit valid la crearea contului. Dacă după 29 de zile sau mai repede te-ai decis că nu mai vrei să te uiți la Netflix, îți poți închide contul rapid accesând această adresă. Apasă pe butonul albastru marcat Finish Cancellation pentru confirmare.