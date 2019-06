Sezonul trei din Stranger Things se întoarce pe 4 iulie și este normal să fii entuziasmat. Dacă ai uitat ce s-a întâmplat, îți povestim noi.

A trecut mai bine de un an de la al doilea sezon Stranger Things așa că ne-am gândit că ar fi bine să-ți trecem în revistă ce s-a întâmplat în primul sezon și în sezonul doi, în cazul în care ai uitat sau poate nu le-ai urmărit și vrei să treci direct la trei.

Stranger Things – sezonul 1

Oamenii de știință de la Hawkings National Laboratory au eliberat din greșeală o creatură ciudată și periculoasă atunci când au încercat să deschidă un portal către o nouă dimensiune (Upside Down). Creatura l-a răpit pe puștiul Will Byers, dar și pe adolescenta Barbara Holland și i-a dus în dimeniunea de unde venise.

Prietenii lui Will au descoperit ceea ce s-a întâmplat cu el datorită lui Eleven, o fata cu puteri supranaturale pe care le-a dobândit în urma unui experiment secret al americanilor. Mama lui Will, Joyce Byers (Winona Ryder) și cu polițistul local Jim Hopper l-au salvat pe Will.

Creatura a rămas în libertate și puștii au pus la cale un plan prin care să o elimine. Asta în timp ce agenți guvernamentali încercau să o prindă pe Eleven. În schimb, ea își folosește puterile și face ca monstrul să dispară, dar odată cu acesta și Eleven este trasă în Upside Down.

După toată această nebunie, totul revine la normal, însă Will nu spune că începe să aibă tot felul de vise din dimensiunea unde fusese prins. De asemenea, Will a început să tușească după revenirea la lumea reală și, la un moment dat, din el a ieșit o creatură. Așa ne lasă primul sezonul

Stranger Things – sezonul doi

În această continuare apar și personaje noi: Max Mayfield este o fată de vârsta lui Will și a celorlalți prieteni, care ajunge să fie băgată în aventurile băieților. Odată cu ea apare și fratele ei vitreg, Billy Hargrove, un exemplu clasic de „bully”, dar și un nou șef la Hawkings Laboratory.

La un an după evenimentele din primul sezon, copiii descoperă că Will a fost infectat de un monstru (numit the mind flayer) cât timp era în acea dimensiune stranie. În plus, află că un portal a rămas deschis, iar asta a permis ca o rețea de tentacule să crească sub orașul Hawkings.

Dispărută în Upside Down, Eleven își folosește puterile să ajungă înapoi acasă în Hawkings, unde șeriful Hopper a ascuns-o. Ea a descoperit că a mai existat și o altă fată (Kali) pe care s-au făcut experimente, la fel ca în cazul ei și s-a dus la Chicago pentru a o întâlni. Eleven o găsește, iar Kali acceptă să o învețe să-și controleze puterile mai bine.

Creaturile care ieșeau prin acel portal de sub Hawkings au început să ia cu asalt orașul, iar întreaga pleiadă de personaje din serial încearcă să oprească creaturile și să-l salveze pe Will de sub influența Mind Flayer-ului.

Șeriful și Eleven reușesc să să închidă portalul. Will este salvat.

Viața a revenit la normal, șeriful Hopper a adoptat-o pe Eleven, iar copii s-au dus la o serbare la școală. Totul părea că era OK, dar la finalul ultimului episod vedem o imagine cu Mind Flayer-ul, în universul Upside Down, stând deasupra copiiilor.

Ce se întâmplă în sezonul trei din Stranger Things? Vom vedea începând cu 4 iulie, dar ce putem observa în trailer este faptul că lupta cu creaturile supranaturale va continua.