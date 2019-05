Continuarea Game of Thrones, detaliată de HBO: ce urmează în universul lui R.R. Martin

Dacă ai văzut ultimul episod din Game of Thrones, s-ar putea să crezi că există loc pentru o continuare. Planurile pe marginea acestui subiect au fost detaliate de HBO.

Cei mai mulți dintre fanii îndrăgitului serial de pe HBO nu au fost mulțumiți de modul în care a evoluat povestea din ultimul sezon. Finalul a fost unul foarte controversat, dar dacă te uiți atent la câteva elemente, s-ar putea să trăiești cu impresia că producătorii au lăsat loc de posibile continuări. Din păcate pentru optimiști, oficialii postului de televiziune au confirmat că nu va fi cazul.

În ultimul episod din GoT am văzut-o pe Arya Stark în poziția de căpitan de navă în timp ce mergea să exploreze ce există la vest de Westeros. Acel moment putea fi baza unui spinoff foarte interesant construit în jurul aventurilor lui Arya. Același lucru se poate spune despre călătoria lui Jon Snow dincolo de zid.

Casey Bloys este directorul de programe din cadrul HBO și a făcut mai multe declarații despre viitorul Game of Thrones. ”Înțeleg de ce ai crede asta, înțeleg complet. Dar vrem să fim precauți și să nu abuzăm prin omorârea gâștei care face ouălele de aur. Show-ul lui Dan și David, așa cum a fost gândit, are opt sezoane. Vreau să-l lăsăm ca o operă de artă de sine stătătoare și să nu se afla la baza poveștii unor alte seriale.”, declarat Blys într-un interviu acordat celor de la The Hollywood Reporter.

În ceea ce privește un serial precursor evenimentelor din Game of Thrones, același director HBO a confirmat că va începe producția episodului pilot în luna iunie a acestui an. Nu este însă exclus ca premiera să aibă loc în 2021, la TV. Bloys a ținut însă să explice că, deși are loc în același univers masiv imaginat de George R.R. Martin, ”nu este același show, nu include aceleași personaje și nu se desfășoară în același timp, nici măcar nu este aceeași dinamică. Este o linie dificilă de urmat, dar vrei să creezi un serial care este din acea lume, fără a fi o clonă.”