China sabotează giganții din piața de telefoane. Cât au scăzut vânzările

Cu foarte mici excepții, vânzările de smartphone-uri s-au aflat în cădere liberă în China și nu au suferit doar cei de la Apple.

Gigantul din Cupertino trebuie să-și regândească întreaga strategie de marketing și vânzări pentru piața din China, după ce a înregistrat o scădere bruscă a vânzărilor în ultimele câteva trimestre. Conform unui studiu IDC publicat de Reuters, în ultima perioadă a anului trecut, scăderea a fost de 20%, comparativ cu aceeași perioadă din 2017. În total, s-a ajuns la un număr de unități vândute egal cu 11,8 milioane.

O scădere lentă a vânzărilor în China a fost înregistrată în ultimii trei ani, dar oficialii IDC au afirmat că ritmul alert la scăderii vânzărilor din 2018 este fără precedent. Cel mai probabil, responsabilitatea acestui trend cade pe un cumul de factori, în frunte cu prețurile mari de achiziție și schimbările nesemnficative introduse de mari producătorii de mobile.

În contrast cu anii trecuți, clienții nu au mai fost la fel de dornici de un upgrade. Pe de altă parte, nici economia Chinei nu se mai află într-o situația la fel de roz precum în urmă cu cinci ani. Din acest motiv, problemele ratei de adopție a noilor modele de top nu a afectat doar Apple, ci și un număr important de producători chinezi.

Huawei este singura excepție de regulă, cu o creștere a vânzărilor de la an la an de 23,3%. Xiaomi, în schimb, degeaba este un brand foarte puternic, pentru că vânzările au ilustrat contrariul. Oppo și Vivo au înregistrat o creștere, dar a fost foarte aproape de zero. Problemele financiare ale chinezilor nu au fost șterse cu buretele de lansarea unor gadgeturi interesante precum Find X sau NEX S.

La această oră, nu este foarte clar dacă Apple poate să rezolve problemele pe care le întâmpină în China, dar având în vedere importanța pieței asiatice pentru compania condusă de Tim Cook, s-ar putea să vedem o scădere a prețurilor practicate la iPhone.