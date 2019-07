Cel mai popular actor de care nu ai auzit niciodată: i-ai văzut toate filmele

Doug Jones ar putea fi un actor de care nu ai auzit niciodată, dar motivul nu are legătură cu faptul că nu l-ai văzut în filme. A jucat roluri importante într-o serie de SF-uri și filme de Oscar.

În multe dintre filmele cu super eroi sau în SF-urile a căror acțiune se petrece pe o planetă îndepărtată, există niște personaje care ciudat, departe de fizionomia umană. De multe ori, ele sunt realizat integral pe calculator. Există însă foarte multe situații în care, de fapt, un actor este mascat și acoperit pe parcursul multor ore cu proteze care-i facilitează transformarea. De cele mai multe ori, nu afli cine este acel actor până în momentul unei decernări de premii.

Doug Jones este genul de actor pe care e posibil să nu-l fi văzut niciodată într-un film fără o mască elaborată. Un vechi colaborator de al lui Guillermo del Toro, Jones a și-a petrecut ultimele două decenii din viață în spatele unor personaje iconice.

Cei de la ScreenRant au creat un colaj video cu cele mai importante titluri din cariera sa, ca să-ți faci o opinie despre portofoliul stufos al actorului. În contextul în care foarte mulți actori refuză să petreacă ore în șir în scaunul de machiaj sau la costume, persoane precum Doug Jones au ajuns să fie la foarte mare căutare.

Printre producătorilor, popularitatea lui Jones a crescut după ce a jucat un rol mic în Batman Returns, care a necesitat foarte multă pregătire. La începutul carierei, a jucat într-un episod din Buffly The Vampire Slayer și în Hocus Pocus. Rolurile mai serioase au venit după ce a fost descoperit de Guillermo del Toro. A început cu Abe Sapien în Hellboy, dar s-ar putea să-ți fi rămas în minte după ce a jucat două personaje terifiante în Pan`s Labyrinth, una dintre cele mai remarcabile producții ale lui Guillermo. Este vorba de Fauno și Pale Man. Cel mai recent rol al său a fost în The Shape of Water, premiat cu mai multe Oscaruri. Acolo, a jucat rolul principal, al creaturii marine.