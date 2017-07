Unul dintre cei mai apreciați regizori din ultimele decenii, Guillermo del Toro se pregătește de lansarea următorului său film: The Shape of Water.

În urmă cu aproape 10 ani, toată lumea a auzit de Guillermo del Toro. În 2006, regizorul aducea pe marile ecrane Pan`s Labyrinth. Producția scrisă și regizată de Guillermo a câștigat trei premii Oscar, pe lângă alte 98 de distincții și 105 nominalizări. La ora actuală, filmul cu pricina ocupă poziția 128 în cele mai bune filme din toate timpurile conform IMDb.

Între timp, Guillermo del Toro s-a implicat într-o serie stufoasă de proiect, atât pentru TV – The Strain, cât și pentru marile ecrane – Pacific Rim. Poziția de regizor nu a mai ocupat-o însă de câțiva ani, iar acest lucru se va remedia odată cu lansarea The Shape of Water. Filmul este bazat pe un scenariu redactat de Guillermo împreună cu Vanessa Taylor, pe care s-ar putea să o știți din spatele seriei de filme Divergent sau Hope Springs, deși a redactat și câteva episoade din Game of Thrones.

Primul trailer la The Shape of Water a fost lansat în urmă cu scurt timp și pare să aducă din nou în actualitate universul fantastic prin care del Toro a devenit renumit. ,,Dacă ar fi să-ți povestesc despre ea, Prințesa fără Voce, ce ți-aș spune?” este replica menită să te introducă în atmosfera clipului de două minute și jumătate.

Filmul este construit în jurul poveștii Elisei – Sally Hawkins, o femeie mută care lucrează împreună cu Zelda, intepretată de Octavia Spencer. Acțiunea se petrece într-o instituție necunoscută din perioada războiului rece. Fantasticul intră în ecuație în momentul în care Elisa găsește un om acvatic de origine amazoniană într-unul dintre laboratoarele de la locul său de muncă. Nu durează foarte mult până când personajul formează o relație apropiată cu creatura, în pofida efortului unui supraveghetor de a bloca orice interacțiune.

The Shape of Water va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie, în aceeași perioadă cu Star Wars: Episodul VIII.