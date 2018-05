Netflix anunță o antologie horror semnată de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro este responsabil de unele dintre cele mai interesante creații cinematografice din ultimul deceniu, iar acum va fi responsabil de un proiect pe Netflix.

Guillermo del Toro a cochetat cu mai multe genuri cinematografice în ultimul deceniu. Între timp, a câștigat și două premii Oscar. Printre povești horror precum Pan`s Labyrinth sau SF-uri ca Pacific Rim, mexicanul și-a făcut timp pentru proiecte greu de clasificat, ca The Shape of Water. Nici primul Hellboy nu a fost un film rău. Tot el a colaborat la redactarea scenariilor pentru trilogia The Hobbit și a creat serialele The Strain și Trollhunters.

Cel mai recent proiect al lui del Toro este o antologie produsă de Netflix, ce urmează să ajungă în următorul an pe îndrăgita platformă de streaming. Va fi vorba de zece povești de sine stătătoare cu o durată necunoscută. Antologia va fi intitulată ”Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight”. Din câte se pare, va fi vorba de povești din genul Horror, de aici și referința din titlu – ”după miezul nopții”.

Anunțul pe marginea acestui subiect a fost făcut pe Twitter și pe pagina de presă a Netflix la această adresă. Scenariile vor fi redactate parțial de Guillermo del Toro și tot el va regiza câteva din episoade.

Trecând însă peste acest detaliu, toate poveștile vor fi alese personal de creatorul Pan`s Labyrinth. În orice caz, dacă ești un fan al lui del Toro, antologia 10 Aftern Midnight se anunță a fi una foarte interesantă. În poziția de producători executivi ai celor 10 creații episodice se vor afla Guillermo del Toro, J. Miles Dale (The Shape of Water) și Gary Ungar.

Keep your eyes peeled for “Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight,” a gorgeous and horrific anthology series coming soon to Netflix. @RealGDT will handpick every story as well as write and direct selected episodes!!! pic.twitter.com/L926m11mbI

