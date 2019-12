Cel mai mare producător de mașini electrice nu este Tesla: cu ce vânzări se laudă concurența

Piața mașinilor electrice a explodat în ultimii cinci ani, cu foarte mulți producători încercându-și norocul pe această zonă din piață, inițiată de Tesla.

Până nu demult, dacă întrebai nouă oameni din zece să-ți spună numele unei mașini electrice, în mod inevitabil, se aruncau la Tesla. Brandul puternic și mașinile performante au transformat compania lui Elon Musk în referința pentru acest segment auto. Între timp însă, au apărut mai multe alternative interesante la Model S, Model X sau Model 3.

Cea mai recentă victorie din domeniu a fost anunțată de grupul BMW, care are în portofoliu câte o mașină electrică pentru fiecare buget. Prima cifră statistică oferită de bavarezi a venit la aproximativ trei ani după lansarea primului exemplar electric pe porțile fabricii. În alți trei ani însă, valoarea cu pricina a ajuns însă până la 500.000 de exemplare.

500,000

…electrified BMW Group vehicles have been sold. Statistically, one every four minutes. And counting.#NextGenJoy pic.twitter.com/FVEIf5O8yx

— BMW (@BMW) December 19, 2019