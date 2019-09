Poza ireală cu Saturn care te face să acuzi NASA de Photoshop

Telescopul spațial Hubble a surprins Saturn într-o fotografie atât de interesantă încât cu greu îți dai seama dacă e reală sau nu.

Imaginea a fost capturată pe 20 iunie, în momentul în care Saturn se afla cel mai aproape de planeta noastră. Între Saturn și Pământ a fost atunci o distanță de aproximativ 1,3 miliarde de kilometri.

Imaginea face parte dintr-un program mai amplu început de NASA, numit Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Este a doua dintr-o serie anuală și oferă, printre altele, detalii foarte amănunțite despre sistemul de inele al planetei Saturn.

Scopul acestui program este acela de a ajuta oamenii de știință să înțeleagă dinamica atmosferică și evoluția planetelor gigant gazoase din sistemul nostru solar.

Pentru realizarea acestei fotografii, Hubble a folosit Wide Field Camera 3 (WFC3).

