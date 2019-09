Ce zice Elon Musk despre venirea Tesla în România

Mașinile electrice Tesla sunt pe străzile din România, doar că nu vândute oficial. Recent, compania a anunțat că are planuri să fie prezentă și pe piața noastră. Acele planuri au fost întărite de un mesaj al lui Elon Musk de pe Twitter.

În august, Tesla a anunțat pe Twitter că va avea prezență oficială în câteva țări noi din Europa. Pe lângă Slovenia, Polonia și Ungaria este și România. Totodată, încă din 2018 România a ajuns pe harta extinderii Tesla în Europa.

Primul pas a fost anunțarea a trei stații de încărcare. Vestea mai bună din august e că automobilele sunt vândute direct în România. Elon Musk, directorul Tesla, a dat și un răspuns recent cu privire la prezența în România.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2019