România, în lumea bună: Tesla vine și la noi. Când ți-ar ajunge comanda?

Mașinile Tesla au devenit iconice pentru categoria automobilelor electrice. De acum vor fi și în România, aduse oficial de companie, dar vestea mai proastă e la capitolul livrare.

Încă din 2018, România a încăput pe harta de extindere a Tesla. Primul pas a fost cu anunțarea a trei stații de încărcare care nu s-au materializat încă. Vestea mai bună acum e că automobilele vor fi vândute direct în România. Astfel, dacă ai pus ochii pe-o Tesla Model 3, cel mai accesibil model, o poți avea.

Also available? Our new, more-efficient, longer-range Model S and Model X.

— Tesla (@Tesla) August 23, 2019