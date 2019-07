Saga Skywalker, în 2 minute: animația care îți explică toată povestea Star Wars

Franciza Star Wars este fascinantă din foarte multe puncte de vedere, dar asta nu înseamnă că înțelegi ușor drama lui Skywalker sau povestea personajelor adiacente din fiecare film.

Primul film Star Wars, care de fapt este al patrulea, a ajuns pe marile ecrane în 1977. Acesta este doar un indiciu al faptului că nu este foarte ușor să înțelegi ce s-a întâmplat în saga Skywalker și de unde vin stările conflictuale pe care le trăiesc Anakin, Luke sau Kylo Ren. De ce este atât de complicat să te decizi dacă vrei să fii Jedi sau Sith?

În teorie, răspunsul la aceste întrebări îl găsești în cele opt filme care spun povestea centrală din Star Wars. Ne apropiem cu pași repezi de lansarea celui de-al optulea film care ar trebui să funcționeze ca o concluzie de proporții astronomice pentru întreaga franciză. Până când Star Wars: The Rise of Skylwaker va ajunge însă pe ecrane, chiar și fanii înrăiți au numeroase întrebări legate de povestea alambicată.

Din fericire pentru cei care nu înțeleg foarte bine care-i treaba cu Skywalker, Disney s-a gândit să lămurească situația cu o serie de clipuri animate pe care le găsești gratuit pe YouTube. Acestea sunt scurte, până în două minute și, în principal, sunt destinate copiilor și adolescenților care nu stau foarte bine cu răbdarea.

Clipul de mai sus este intitulat Jedi vs Sith: The Skywalker Saga. Acesta te plimbă prin trei generații de membri ai clanului Skywalker în ordine cronologică. Scurt metrajul animate face parte din Star Wars Galaxy Adventures și, dacă intri pe acest playlist, ar trebui să vezi câte un clip pentru fiecare personaj important. Având în vedere că sunt 37 de clipuri în total, până la momentul redactării acestui material, este puțin probabil să-ți scape ceva din ce s-a întâmplat în Star Wars.

Iar pentru că majoritatea clipurilor se încadrează în două minute, ar trebui să te pregătească într-o manieră cât se poate de eficientă pentru noua producție Disney supranumită Star Wars 9, care ar trebui să ajungă în cinematografe pe 20 decembrie 2019. Până atunci însă, gigantul american vrea să mențină interesul viu pentru Skywalker prin lansarea jocului video LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Dacă ai un copil pasionat de universul Disney, cu Pixar, Star Wars și Marvel în frunte, întreaga colecție de clipuri scurte produse de Disney se regăsesc și pe aplicația web LOL Disney. Realizarea efectivă a clipurilor din Star Wars Galaxy Adventures a căzut în sarcina celor de la Titmouse, un studio care a fost implicat în trecut în realizarea unor producții precum Avatar: The Last Airbender sau Teen Titans! To the Movies. Una peste alta, rezultatele sunt impresionante și chiar dacă au fost create pentru cei mici, te ajută să-ți reîmprospătezi cunoștințele legate de universul Star Wars.