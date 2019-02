Ce știe Google despre tine și cât de departe merge monitorizarea

Google a ajuns, de când a fost lansat în urmă cu peste 20 de ani, să fie un fel de burete al internetului. Gigantul tehnologic este peste tot și deține multe servicii, de la YouTube la Android.

Google știe, așadar, foarte multe lucruri despre tine. Asta s-ar putea să nu te deranjeze, dacă nu ai nimic de ascuns. Dar chiar și așa, e posibil să nu ți se pară tocmai etic ca informațiile tale personale să fie știute de o companie imensă. La urma urmei, de fiecare dată când ai o curiozitate bizară, scrii întrebarea în bara de search de la Google și, de bine, de rău, primești un răspuns – doar că gigantul ajunge astfel să îți cunoască mai bine cele mai profunde curiozități.

Toate informațiile pe care Google le știe despre tine

Google are atâtea informații despre tine dintr-un motiv simplu – tu i le-ai dat. De ce i le-ai dat? Pentru a putea folosi gratuit serviciile și aplicațiile sale. Doar știi vorba aceea – când nu plătești pentru ceva, nu ești clientul, ci produsul care este vândut. Nu este clar dacă ceea ce a început ca un simplu motor de căutare trebuia să devină una din cele mai mari mașinării de informații din lume sau dacă acest lucru a fost o simplă consecință a succesului Google.

Compania are în baza de date numele tău, adresa de email, data nașterii, sexul, numărul de telefon și țara. Astea nu par atât de rele, doar că mai știe și ce lucruri îți plac, pe ce reclame dai click, unde te afli, adresa ta IP și datele cookie. Mai mult, dacă folosești produse Google, gigantul deține un lung istoric cu tot ceea ce ai căutat vreodată pe internet, toate filmulețele de pe YouTube văzute, felul în care arăți și toate email-urile trimise și primite pe Gmail. Prin intermediul Google Maps, compania monitorizează și toate drumurile pe care le faci într-o zi dintr-un loc în altul. Cel mai probabil îți cunoaște deja adresa de acasă și cea de la muncă. Când privești în perspectivă, ai senzația că te cunoaște mai bine decât prietenii apropiați sau chiar mai bine decât tine.

Ce se întâmplă cu datele tale – și cum să le ștergi

Dar ce se întâmplă cu aceste date? Există, desigur, multe teorii ale conspirației care te-ar putea alarma sau te-ar putea face să râzi, în funcție de ce tip de persoană ești. Lăsându-le pe acestea la o parte însă, compania utilizează acele informații pentru a-ți oferi reclame personalizate, astfel încât să fii mai predispus să cumperi serviciile și produsele clienților Google care plătesc pentru reclame. Toate aceste reclame aduc firmei venituri imense. În cazul în care Google nu ar mai avea acces la datele tale, atunci experiența ta online ar fi una oarecum haotică – ai vedea reclame despre lucruri care nu te interesează, iar YouTube-ul nu ar mai putea să îți ofere sugestii personalizate.

Dacă îți dorești ca Google să nu mai aibă acces la informațiile tale, teoretic este posibil. Tot ce trebuie să faci este să intri în secțiunea My Activity și să apeși pe Delete activity by. De acolo, poți selecta ce date să fie șterse – câteva sau chiar toate. Mai apoi, apeși pe butonul delete și gata! Dar dacă vrei ca Google să te lase în pace de tot, atunci trebuie să renunți la conturile de YouTube, Gmail și altele asemenea. Trebuie să spui la revedere telefonului tău Android. Și, nu în ultimul rând, trebuie să treci la alte motoare de căutare, cum este Duck Duck Go. Abia atunci poți spune că ai scăpat din lanțurile Google – asta dacă vreodată te-ai simțit înlănțuit.

Cât de utile sunt VPN-urile în a te proteja de urmărirea din partea Google

VPN-urile (Virtual Private Networks) sunt rețele virtuale private, care te ajută să eviți urmărirea din partea companiilor de tipul Google. Nu sunt perfecte în a te menține protejat, dar sunt un început, în cazul în care vrei să ai parte de mai multă intimitate pe internet. Nu toate VPN-rile îți pot păstra datele complet private, dar majoritatea îți pot ascunde adresa IP. De asemenea, multe îți pot cripta traficul de internet și să îți facă istoricul privat. Chiar și așa, va trebui să eviți să nu te loghezi pe vreun cont Google.

Există destul VPN-uri din care să alegi (o listă exhaustivă găsești aici). Înainte să le folosești, trebuie însă să te asiguri că funcționează în țara în care te afli. În România, nu există vreun VPN banat de guvern, dar dacă ești în altă țară, nu mai e atât de simplu.