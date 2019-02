Ce se întâmplă dacă bei lapte fără să îl fierbi

Faptul că laptele proaspăt, nepasteurizat, poate purta bacterii periculoase – uneori chiar fatale – nu este un secret, dar asta nu îi oprește pe oameni din a-l consuma.

În Statele Unite ale Americii, problema este în floare în 19 state. Centres for Disease Control and Infection (CDC) a lansat avertizări în acest sens. Un exemplu concret îl constituie un locuitor din New York, care în 2018 a fost diagnosticat cu bruceloză, o boală infecțioasă foarte periculoasă cauzată de bacteria Brucella RB51, după ce a băut lapte nepasteurizat de la ferma Miller’s Biodiversity din Pennsylvania. Boala este diagnosticată cu greu (din cauza simptomelor ca de gripă) și este rezistentă la mai multe antibiotice puternice. Tratamentul durează în jur de o lună.

Investigatorii au analizat vânzările produsului consumat de new yorkez și au descoperit că este vândut în mai mult de o treime din statele din SUA, printre care California, Connecticut, Florida, New Jersey și Virginia. Cazul bărbatului din New York este al treilea caz de bruceloză din SUA din 2017 până acum. Partea tristă este că o asemenea boală poate fi prevenită cu ușurință prin simplul refuz de a consuma lapte nepasteurizat.

Procesul de pasteurizare a laptelui a fost descoperit la mijlocul secolului 19. De atunci a salvat nenumărate vieți. Încălzirea laptelui la temperaturi foarte mari omoară bacteriile periculoase care se pot ascunde în laptele proaspăt, precum cele care duc la bruceloză, tuberculoză și febră tifoidă (boli care odinioară răpeau sute de mii de vieți).

Astăzi, laptele din supermarketuri este pasteurizat. Chiar și așa, există producători independenți care pretind că laptele pasteurizat cauzează alergii și conține mai puține enzime sănătoase decât cel proaspăt. Știința spune altceva însă, motiv pentru care experții avertizează oamenii să evite lactatele nepasteurizate.

„Pasteurizarea laptelui nu cauzează intoleranță la lactoză și reacții alergice”, subliniază Food and Drug Administration. „Atât laptele proaspăt, cât și cel pasteurizat pot cauza reacții alergice în rândul oamenilor care sunt sensibili la proteinele din lapte. De asemenea, pasteurizarea nu reduce valoarea nutrițională a laptelui”.