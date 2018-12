Secretul neașteptat în lupta cu bacteriile rezistente la antibiotice

Bacteriile rezistente la antibiotice sunt o problemă reală, care lasă în urmă multe victime. Cercetătorii încă mai caută modalități de a învinge lupta împotriva acestor super-bacterii.

Anual, 2 milioane de oameni sunt infectați cu aceste super-bacterii, potrivit Centers for Disease Control and Prevention. Dintre aceștia, 23.000 ajung să moară. Super-bacteriile sunt acele bacterii care nu pot fi învinse cu două sau mai multe antibiotice. Motivul pentru care ele există? Răspunsul e simplu – uneori, oamenii iau antibiotice ca pe bomboane (fără să se fi consultat cu un doctor în prealabil), iar alteori nu le iau cum trebuie (după ce au primit un tratament, nu îl duc până la capăt, alegând să îl oprească atunci când observă ameliorarea simptomelor).

Un studiu arată că soluția la problemă ar putea sta în veninul de viespi. Potrivit cercetătorilor de la Massachusetts Institute of Technology, veninul viespii din America de Sud conține o toxină care servește drept otravă pentru super-bacterii.

Cercetătorii au folosit soluții cu venin de viespi asupra unor șoareci infectați cu Pseudomonas aeruginosa, o bacterie care cauzează infecții respiratorii și infecții urinare care nu răspund la tratamentele clasice cu antibiotice. Rezultatele au fost promițătoare, pentru că toxina din venin a eliminat bacteria.

„Am găsit o utilizare nouă pentru o moleculă toxică, pe care am transformat-o într-o moleculă care poate trata infecțiile”, a zis Cesar de la Fuente-Nunez, de la Massachusetts Institute of Technology, într-un raport publicat în jurnalul Nature Communications Biology. „Analizând sistematic structura și funcția acestor peptide, am putut să le acordăm proprietățile și activitatea”.

Folosirea toxinelor anumitor insecte – cum sunt cele din veninul albinelor sau viespilor – a mai fost folosită și în trecut, pentru a trata diferite probleme medicale. Din păcate, multe toxine din veninul insectelor sunt toxice pentru oameni – cu excepția veninului viespii din America de Sud. Acest venin conține o peptidă care luptă cu bacteriile mai bine decât peptidele produse de oameni sau animale în timpul luptei cu microorganismele nedorite.

„După patru zile, compusul acela poate elimina complet infecția, iar asta a fost destul de surprinzător și interesant pentru că nu observăm asta de obicei cu alte antibiotice sau antimicrobiene experimentale pe care le-am testat în trecut cu acești șoareci”.