Tot ce are de oferit platforma Disney+, care concurează cu Netflix

Este epoca în care platformele de streaming domină, iar Disney nu a vrut să piardă ocazia, așa că se pregătește să lanseze Disney+.

Disney+ se anunță a fi o platformă de streaming care va aduce la un loc o multitudine de producții menite să atragă fanii de pretutindeni. Până de curând, Disney a colaborat cu Netflix pentru a-și lansa filmele mari, cum ar fi cele de la Marvel sau din franciza Star Wars. Însă Netflix a anulat o parte din colaborările cu Disney, iar o parte din producțiile Disney au început să dispară de pe platformă.

Odată cu lansarea Disney+, programul Vault va lua sfârșit. Acel program presupunea menținerea secretă a filmelor pentru lansările limitate și exclusive. Încheierea lui are intenția de a-i atrage mai mult pe fani.

Mai jos găsești toate filmele și serialele care vor apărea pe Disney+.

Remake-uri

În ultimii ani, Disney a tot realizat remake-uri ale filmelor sale clasice de succes. Anul acesta urmează să apară „Aladdin” și „The Lion King”, însă studioul plănuiește să realizeze un remake și după „Lady and the Tramp”, care va fi lansat pe Disney+.

Alte remake-uri care urmează să apară vor fi „The Sword in the Stone”, „Peter Pan”, „Three Men and a Baby”, „Father of the Bride”, „The Parent Trap”, „Sister Act 3” și „Honey, I Shrunk the Kids”.

Producții originale

Cei de la Disney vor lansa și „Magic Camp”, un film despre o tabără de vară fictivă și magică, care va fi realizat de regizorul filmului „Mean Girls”, Mark Waters. De asemenea, pe Disney+ va apărea și „Noelle” (în care actrița Anna Kendrick o va juca pe fiica lui Moș Crăciun), „Stargirl” (un film bazat pe cartea originală omonimă scrisă de Jerry Spinelli), „Timmy Failure” (producție bazată pe seria de cărți a lui Stephan Pastis) și „Togo” (povestea unui câine de sanie care a adus în Nome, Alaska, medicamente extrem de necesare).

Producții în dezvoltare

Printre producțiile pe care Disney urmează să le dezvolte pentru platforma sa de streaming se numără și „29 Dates”, o adaptare a „Don Quixote”, o adaptare a seriei de cărți „The Grimm Legacy” de David Gleason, o adaptare a cărții „The Paper Magician” scrisă de Charlie N. Holmberg și „Flora and Ulysees”.