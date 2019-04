Canon și-a lansat cel mai mic DSLR: ce poate să facă EOS Rebel SL3

Canon are o lungă tradiție când vine vorba de producția de DSLR-uri și tocmai a lansat un nou model. Canon EOS Rebel SL3 este mai mic aparat foto din această clasă al companiei.

Vânzările de camere foto dedicate s-au dus în cap în ultimii ani, datorită performanței impresionante a smartphone-urilor moderne. În continuare se vând camere profesionale, dar cele mai ieftine dintre ele nu reușesc să facă valuri în piață. Cu toate acestea, Canon s-a decis să lanseze un nou aparat din cea mai accesibilă serie a sa de DSLR-uri.

Canon EOS Rebel SL3 este numele gadgetului din imaginea de mai sus și sunt multe particularități care te-ar putea încânta. Micuțul folosește un senzor APS-C de 24,1 megapixeli și reușește să se încadreze în doar 449 de grame. Dintr-un punct de vedere, este similar ca specificații cu EOS M50, gadgetul din gama mirrorless a japonezilor.

Include același procesor de imagine DIGIC 8, iar panoul sensibil la atingere cu diagonala de 3 inci este rabatabil în toate direcțiile. În final, ideea este să îl percepi ca pe un gadget perfect pentru vlogging și selfie-uri de cea mai bună calitate. Din același motiv, include posibilitatea realizării de filmări la rezoluție 4K.

Cea mai importantă particularitate care scoate în evidență gadgetul ține de includerea unui sistem de autofocus Dual Pixel cu detectare a ochilor în modul de captură cu live view activat. Același sistem de focus funcționează și în timpul filmărilor Full HD 1080p. În contextul în care mulți fotografii preferă interacțiunea cu un DSLR, pentru că este mai confortabil de manipulat decât un mirrorless, sunt șanse mari ca acest gadget să fie un succes. Are nouă puncte de autofocus și include ”spot focus” pentru o selecție precisă a subiectului.

Noul Canon EOS Rebel SL3 poate fotografia în rafală cinci cadre pe secundă, are o plajă ISO de până la 25.600 (51.200 – extins), iar bateria este suficientă pentru 1600 de cadre sau 350 în modul live view, cu touch screen-ul activ. Pentru amatorii de selfie-uri, incorporează și un sistem de netezire a pielii. Disponibil din luna aprilie a acestui an, EOS Rebel SL3 va avea un preț de 600 de dolari sau 750 de dolari cu un obiectiv EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS. Din prisma prețului, concurează cu Nikon D3500, dar este semnificativ mai bună decât aceea.