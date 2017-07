Noul Canon Rebel SL2 este noul DSLR accesibil al japonezilor

În urmă cu câteva zile, cei de la Canon se mândreau cu lansarea noului full-frame de top – EOS 6D Mark II. Acel anunț a inclus și un model entry-level: Canon Rebel SL2.

DSLR-urile au fost asociate din totdeauna cu un grup de fotografi entuziaști, pricepuți, care căștigă sau speră să câștige bani din această artă. Publicul de amatori cu bugete reduse care visează la o cameră cu lentile interschimbabile este din ce în ce mai mic, mai ales acum, când majoritatea fac poze cu telefonul din buzunar. Cu toate acestea, cei de la Canon sunt optimiști. Acesta este și motivul pentru care vor aduce pe piață în următoarele săptămâni noul Canon Rebel SL2.

Ilustrat în imaginea de mai sus, noul gadget continuă linia de aparate foto DSLR accesibile a companiei. Primele aparate Rebel au apărut în urmă cu mai bine de un deceniu, iar Rebel SL2 le aduce în actualitate incorporând cele mai noi elemente de conectivitate.

Un aparat foto pentru amatorii de exeperimente, Canon Rebel SL2 este construit în jurul unui senzor proprietar CMOS APS-C de 24,2 megapixeli, cu un sistem de autofocus CMOS dual pixel. Partea de procesare a conținutului foto/video cade pe spate procesorului DIGIC 7. Ca referință, același procesor se află și la baza recent anunțatului Canon EOS 6D Mark II. La fel ca noul 6D, Rebel SL2 este limitat la captură video în format Full HD cu 60 de cadre pe secundă. Vine și cu o intrare de microfon, dacă vreți să sporiți semnificativ calitatea semnalului audio dintr-o înregistrare.

Un plus de confort în utilizarea aparatului vine din ecranul rabatabil sensibil la atingere de tip LCD. Cu o diagonală de trei inci, acesta facilitează încadrarea mult mai bună a imaginilor indiferent dacă obiectivul este în față sau la firul ierbii. Conectica include Wi-Fi, NFC și Bluetooth. În funcție de buget, începând cu luna iulie a acestui an, Canon Rebel SL2 va putea fi achiziționat cu 500 de euro în format body sau 640 de euro cu un obiectiv Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM.