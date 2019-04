Când o să poți să vezi serialul The Witcher pe Netflix

Netflix a ales să adapteze seria Witcher, iar speranțele sunt mari și acum avem și o posibilă dată de lansare.

Serialul The Witcher realizat de Netflix va apărea pe platformă în al patrulea trimestru al anului, adică vom îl vom vedea pe Geralt of Rivia în acțiune cândva între octombrie și decembrie 2018.

Ted Sarandos, responsabil de conținutul pe platformă, a confirmat că filmul cu Henry Cavil în rolul principal va apărea la sfârșitul acestui an.

„În al treilea trimestru avem episoade noi din unele dintre cele mai apreciate seriale precum Stranger Things, Casa de Papel, Orange is the New Back, 13 Reasons Why, și Elite, care a fost un mare hit pentru noi, un nou sezon din The Politician, pe care credem că audiența îl va plăcea. Apoi în al patrulea trimestru vom avea producții mai mari precum Irishman, 6 Underground și o nouă serie pe care o filmăm momentan în Ungaria, numită The Witcher, un nume cunoscut în Europa, un joc video foarte popular și o carte și credem că o să fie o serie foarte apreciată la nivel gloabl”.

The Witcher ar putea fi pentru Netflix ceea ce a fost Game of Thrones pentru HBO

Serialul The Witcher în are în rolul principal pe Henry Cavil, cel care l-a interpretat pe Superman, va avea opt episoade și fiecare va avea o durată de o oră. De serial se va ocupa Lauren Schmidt Hissrich, cea care a scris și produs serii precum The Defenders sau Daredevil.

Serialul a fost anunțat în urmă cu doi ani de zile și acum se filmează și, în sfârșit, toți fanii jocului și al cărților îl vor putea vedea pe Geralt într-o producție video. Debutul serialului ar putea pica bine deoarece atunci se termină și marele serial fantasty „Game of Thrones” și astfel poate serialul mai atrage doritori de fantasy de la HBO.

The Witcher a început ca o serie de povestiri scurte publicate în anii 80 în Polonia de autorul Andrzej Sapkowski. Cea mai recentă carte din acest univers a fost publicată în 2013. Opera autorului a fost transformată într-o serie de trei jocuri video de succes.