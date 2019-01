Call of Duty Black Ops 4 se reinventează cu un nou mod de joc creativ

Cei de la Activision și-au asumat un risc destul de mare când au decis să nu includă o campanie single player în Call of Duty Black Ops 4, dar titlul continuă să fie un succes de proporții.

Cel puțin pe PlayStation 4, Call of Duty Black Ops 4 este cel mai bine vândut joc din 2018. Pentru a-și menține însă relevanța în piață și a genera numeroase vânzări, cel mai nou CoD continuă să se bucure de actualizări. Cel mai nou mod de joc a fost subiectul unor speculații după ce au apărut niște referințe către el în aplicația Call of Duty Companion App pentru mobile.

Dacă ești jucător de Call of Duty Black Ops 4 Blackout, te vei bucura să afli că în curând vei avea acces la Ambush. În acel nou mod de joc, participanții vor fi limitați doar la puști cu lunetă (Sniper Rifles) și arme de contact direct (melee weapons), precum cuțite. Respectiva restricție se va reflecta într-o nouă provocare și o experiență de gameplay total diferită.

Existența viitorului mod de joc a fost confirmat de dezvoltatorul Treyarch într-un feed de pe Reddit. Deși nu știm exact cât mai avem de așteptat până la lansarea sa, nu ar trebui să mai avem foarte mult de așteptat. În prima etapă de propagare, Ambush va fi inclus pentru o perioadă de timp limitată în experiența Black Ops 4 Blackout Battle Royale.

Deși mai avem de așteptat câteva săptămâni până la lansarea Ambush, oficialii Treyarch au mai oferit câteva detalii despre viitorul jocului. În plus, au confirmat că modul de joc Down But Not Out va mai continua să fie disponibil pentru câteva săptămâni pe fiecare platformă pe care te poți juca CoD. Imediat după aceea, va fi introdus Ambush.

Creatorii Call of Duty sunt foarte entuziasmați de perspectiva noului mod de joc și sunt curioși de maniera în care va interacționa cu celelalte perk-uri și skill-uri pe care le poți obține in-game. Aparent, Skulker și Dead Silence vor deveni semnificativ mai utile și eficiente, în timp ce Outlander va fi mai important ca niciodată.