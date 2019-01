Black Ops 4, gratuit: Când vei putea testa modul battle royale din Call of Duty

Creatorii Call of Duty au anunțat o perioadă de testare gratuită pentru modul battle royale din Black Ops 4, ca să vezi dacă merită să iei o pauză de la Fortnite și PUBG.

Prin prisma faptului că Black Ops 4 este contra cost, Activision are un handicap semnificativ când vine vorba de promovarea propriului mod battle royale din ultimul joc din serie. Deși jocul s-a vândut foarte bine și a fost cel mai popular joc de PlayStation în 2018, pentru ca vânzările să-și mențină ritmul, creatorii titlului trebuie să fie creativi.

Pornind de la această premisă, începând cu data de 17 ianuarie 2019, joi, orice posesor de PC, PS4 sau Xbox One poate testa modul battle royale din Call of Duty Black Ops 4 pentru exact o săptămână, până pe 24 ianuarie. Cu această ocazie, fanii Fortnite și PUBG vor vedea la prima mână dacă experiența respectivă este comparabilă sau mai bună decât cea pusă la dispoziție de jocurile lor favorite.

În definitiv, Fortnite a fost și va rămâne gratuit pentru o perioadă foarte lungă de timp. Din acest motiv, ai oricând posibilitatea să te joci câteva zile, să vezi dacă îți place și să decizi dacă merită sau nu să renunți să te joci în continuare. Prin gestul lor, cei de la Activision vor să ofere o experiență similară cu modul battle royale din Call of Duty.

Diferența majoră este că, la finalul perioadei de test, pe 24 ianuarie, dacă ți-a plăcut ce ai văzut, vei fi nevoit să faci o investiție semnificativă pentru a te juca în continuare. În final, astfel de experimente se vor reflecta cu siguranță în câteva achiziții suplimentare, iar Activision nu are nimic de pierdut din ele.

Bring your friends — the Blackout Free Trial is coming.

Play #BlackOps4’s Blackout Battle Royale for free from January 17th to the 24th on PlayStation 4, Xbox One and PC. pic.twitter.com/jfOw2diCV9

— Call of Duty (@CallofDuty) January 15, 2019