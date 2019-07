Bugetarul din România care câștigă mai mult decât președintele SUA

Este binecunoscut faptul că unii bugetari ai României au salarii fabuloase. Unul dintre ei are un salariu mai mare chiar decât președintele SUA, dar și de șase ori mai mult decât Klaus Iohannis.

Claudiu Năsui, membru USR, a scos în evidență faptul că România are un bugetar cu un salariu lunar mai mare decât cel al lui Donald Trump, președintele SUA. E vorba de președintele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”. Acesta are un salariu de aproape 2 milioane de lei pe an (1.934.000 de lei), iar asta înseamnă că obține lunar peste 162.000 de lei, adică puțin peste 34.000 de dolari.

Președintele Statelor Unite ale Americii încasează în fiecare lună 33.333 de dolari, iar Klaus Iohannis este remunerat cu 25.000 de lei (puțin peste 5200 de euro). De menționat este faptul că acesta este salariul brut al directorului general. Totuși, la final, după plata dărilor, el rămâne cu 95.000 de lei pe lună.

Bugetarii de lux ai României

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” are venituri proprii, însă la o analiză amănunțită se poate observa că aceste venituri sunt tot din fonduri publice.

„Aproximativ o treime din veniturile proprii vin de la stat prin granturi pentru cercetare. O altă treime este din amenajări de păduri pe care acest institut are monopol – deci statul, prin Romsilva, îi plătește. Iar cealaltă treime din venituri iese din exploatarea pădurilor de stat pe care le are în administrare. Astfel, cei peste 38,000 de dolari pe lună ies în totalitate din banii noștri”, scrie Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.

Acesta nu este singura persoană care încasează un salariu colosal pentru România. Directorul general al INCD TURBOMOTOARE COMOTI BUCUREȘTI încasează 42.000 lei net/lună. Directorul general al INCD PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ-INCD INSEMEX PETROSANI încasează 811.000 mii lei, adică aproximativ 39.500 lei net/lună.

Deci se trăiește bine în România. Poate de asta vedem și vânzările extrem de mari în perioadele de reduceri ca Black Friday.