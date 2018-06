DC Universe va fi alternativa la Netflix pentru fanii Batman

Universul cinematografic DC este departe de a fi la fel de îndrăgit sau de profitabil precum Marvel, dar asta nu înseamnă că librăria sa de conținut video nu se poate afla la baza unui serviciu de streaming – DC Universe.

În ziua de azi, numărul abonaților la servicii de streaming este mai mare ca niciodată. Netflix are cea mai mare felie din piață, dar asta nu înseamnă că nu-și pot încerca și alții norocul într-o piață liberă. Secretul, aproape de fiecare dată, se află în spatele conținutului original, al filmelor și serialelor pe care nu le mai găsești nicăieri.

Întregul univers cinematografic Marvel va ajunge online anul viitor prin intermediul unei platforme create de Disney. Fanii DCEU au o soluție un pic mai precisă pe marginea aceluiași subiect. Au existat câteva zvonuri referitoare la un serviciu de streaming pentru librăria DC, dar acum, a fost confirmat în mod oficial.

Acesta va include atât filmele cu Batman, Dark Knight, Wonder Woman sau Suicide Squad, cât și seriale originale create de la zero pentru iminentul DC Universe.

Față de alte platforme de streaming tradiționale care au fost lansate recent, DC Universe va încerca să atragă abonați prin includerea în abonament a accesului la benzi desenate în format digital. Printre serialele originale de pe platforma DC, Titan va ajunge online înainte de sfârșitul acestui an, în timp ce Swamp Thing și Doom Patrol sunt planificate pentru 2019.

Dacă ți-au plăcut animațiile DC mai mult decât filmele, Batman: Year One și Gotham by Gaslight vor fi și ele incluse. La capitolul lung metraje, în prima etapă, vei vedea Batman Begins, The Dark Knight și cele patru filme originale Superman cu Christopher Reeve. Introducerea Wonder Woman și Justice League pe același serviciu online nu are o dată exactă.

DC Universe va fi disponibil atât online, cât și prin aplicații cross-platform pentru cele mai utilizate sisteme de operare și cele mai populare gadgeturi de streaming. Lansarea oficială va fi în toamnă, dar va exista o versiune beta din luna august a acestui an.