VIDEO Avengers se transformă într-un joc VIDEO și are o dată de lansare

După ce a depășit toate recordurile în materie popularitate în cinematografe, Avengers va încerca să facă același lucru printr-un joc video.

Square Enix a încheiat un parteneriat cu Marvel în urmă cu câțiva ani. Din 2017, a existat promisiunea că vom vedea câteva jocuri bazate pe universul cinematografic Marvel. În practică, la E3 2019 au apărut primele detalii despre un titlu dedicat amatorilor de benzi desenate. Acesta va fi intitulat Marvel`s Avengers.

Rezultatele a doi ani de muncă pe partea de dezvoltare au fost ilustrate de oficialii Square Enix prin intermediul trailerului de mai sus. Acțiunea noului joc se va desfășura în San Francisco, în perioada în care echipa de super eroi își crează acolo un nou sediu.

Campania single-player va putea fi completată atât de unul singur, cât și în modul cooperativ, cu până la trei prieteni. Este important de reținut că personajele tale favorite nu vor avea în spate vocile actorilor de pe marele ecran. Chiar și așa, vocile vor aparține unor actori foarte populari printre gameri. Tony Stark va fi intrerpretat de Troy Baker (Joe din The Last of Us), Nolan North (Nathan Drake din Uncharted) își va ofer vocea lui Thor, în timp ce Laura Bailey o interpretează pe Black Widow.

În timp ce Square Enix va publica și comercializa titlul, partea de dezvoltare a căzut în sarcina celor de la Crystal Dynamics, responsabili de seria Tomb Raider. Aceștia au colaborat la proiect cu Eidos-Montreal, creatorii seriei Eidos. Ca o veste foarte bună, jocul nu va include conținut plătit in-game sub formă de loot boxes sau alte artificii. În plus, conform dezvoltatorilor, jocul va fi actualizat constant cu noi eroi și conținut, dar nu va exista vreun DLC plătit. Dacă ai cumpărat jocul, te vei bucura gratuit de conținutul adițional.

Avengers va fi disponibil începând cu 15 mai 2020 pe PlayStation 4, Xbox One și PC. În plus, dacă vom avea Google Stadia în România până la lansare, îl vei putea juca și prin serviciul de streaming.