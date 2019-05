Avengers: Endgame a depășit cel mai important prag al încasărilor

Avengers: Endgame se pregătește să devină cel mai profitabil film din toate timpurile, după cel de-al doilea weekend în cinematografele din întreaga lume.

Nu a început bine săptămâna și au fost deja publicate încasările din cinematografe pentru weekend-ul care tocmai s-a încheiat. Cu această ocazie, aflăm că Avengers: Endgame a continuat să fie pe primul loc în toate clasamentele, deși a avut premiera în urmă cu mai mult de o săptămână.

La ora actuală, Avengers: Endgame a generat peste două miliarde de dolari în încasări. Suma exactă este de 2,189 miliarde de dolari. Din această sumă, 620 milioane de dolari au fost obținuți doar în Statele Unite ale Americii, în timp ce 1,569 miliarde au fost generați pe restul mapamondului.

Pe lângă performanța fantastică detaliată mai sus, o nouă dovadă a succesului peliculei vine derivată din timpul în care s-au atins pragurile menționate mai sus. Niciun film din istorie nu a reușit să depășească pragul psihologic de două miliarde de dolari într-un timp atât de scurt, niciodată.

Conform celor de la Deadline, lansarea Avengers: Endgame în cinematografe reprezintă, la această oră, a doua cea mai importantă lansare pentru un film din toate timpurile. În plus, prin prisma faptului că a avut avanpremiera într-o zi de joi, pelicula a devenit cel mai profitabil film într-o astfel de zi a săptămânii.

Trăgând linie, la această oră, Avengers: Endgame a depășit încasările totale generate de Star Wars: The Force Awakens, Titanic și Avengers: Infinity War. Dintr-un punct de vedere, performanța remarcabilă din cinematograe obținută de Endgame a fost previzibilă, dar nu cred că se aștepta nimeni ca performanțele record să se alinieze atât de repede. Acesta film este o încununare a celor 11 ani de filme din Universul Cinematografic Marvel și include concluzia a 22 de pelicule. Primul film din serie a fost Iron Man în 2008.

Dacă erai îngrijorat că Marvel se pregătește să ia o pauză, te înșeli. Studioul deținut de Disney are 20 de filme în dezvoltare pentru următorul deceniu, iar faza a patra din MCU începe în această vară cu lansarea Spider-Man: Far From Home.