„Avengers: Endgame” mai rupe un record: cel mai popular film pe Twitter

Deja am aflat că „Avengers: Endgame” a doborât recordul „Titanic” în ceea ce privește încasările și este pe cale să doboare și „Avatar” drept cel mai profitabil film din toate timpurile. Filmul a mai doborât însă un record – a devenit cel mai popular film de pe Twitter.

„Avengers: Endgame” a generat peste două miliarde de dolari în încasări, fiind cel mai profitabil weekend de deschidere și este gata să detroneze „Avatar” de pe piedestalul celui mai profitabil film din toate timpurile. Din cele 2 miliarde de dolari încasați, 620 milioane au fost obținuți doar în Statele Unite ale Americii, în timp ce restul au fost generați de pe restul mapamondului. În plus, prin prisma faptului că a avut avanpremiera într-o zi de joi, pelicula a devenit cel mai profitabil film într-o astfel de zi a săptămânii.

După ce „Avengers: Infinity War” a fost lansat în 2018, social media a explodat. Fanii au început să răspândească teorii, zvonuri și idei și, în mare, să hype-uiască ultimul film Avengers. Tocmai de aceea, nu e de mirare că „Avengers: Endgame” a devenit cel mai popular film discutat pe Twitter, existând peste 50 de milioane de tweet-uri cu privire la el. Recordul era deținut înainte tot de un film Marvel – mai exact, „Black Panther”. Numărul de tweet-uri se află într-o continuă creștere, întrucât entuziasmul oamenilor nu este nici pe departe stins.

50 million Tweets

*sɴᴀᴘ*#AvengersEndgame is now the most Tweeted about movie ever. pic.twitter.com/Um2aGpRpN6

— Twitter Movies (@TwitterMovies) May 2, 2019