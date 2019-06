La momentul lansării, Apple Maps a fost o soluție de navigație jalnică, ce incorpora probleme majore de funcționalitate. În 2019 însă, lucrurile s-au schimbat radical. Acum, integrează o alternativă la Google Maps Street View, intitulată Look Around.

Apple Maps este o soluție de navigație prezentă pe orice iPhone sau iPad care a fost lansată de gigantul din Cupertino în 2012. La momentul respectiv, întregul proiect a fost un eșec de proporții astronomice. Mulți l-au văzut ca dovadă de ambiție stupidă din partea companiei conduse de Tim Cook de a înlocui Google Maps pe iDevice-uri, de pe o zi pe alta.

Situația a fost atât de jalnică, încât CEO-ul Apple și-a cerut scuze pentru dezastrul imens și a ajuns să invite utilizatorii să folosească soluții terțe de navigație, precum Google Maps. Tot atunci, managerul de proiect, unul dintre directorii importanți de pe vremea lui Steve Jobs și-a pierdut locul de muncă.

În mod surprinzător pentru toată lumea, o mare parte din prezentarea Apple de la WWDC a gravitat în jurul noutăților legate de Apple Maps. Până acum, softul de navigație a fost actualizat constant, dar acele noutăți nu au fost niciodată subiect de știri. În schimb, în aceeași conferință în care au fost anunțate iOS 13 și macOS Catalina, Apple a dezvăluit Look Around, o alternativă la Google Street View din partea gigantului din Cupertino.

Noua funcție din Apple Maps va fi disponibilă pe toate terminalele care vor rula iOS 13 în toamnă, dar poate fi deja experimentată de către cei care și-au instalat versiunea beta a sistemului de operare. În mod previzibil, zonele imortalizate în format de 360 de grade nu vor fi la fel de multe ca în cazul celor pe care le poți explora pe Google Maps, dar acest detaliu se va remedia în anii care rumează.

Made a quick side-by-side comparison video driving the same road in Hawaii with ‘Look Around’ in Apple Maps on #iOS13 vs Google Street View. It really is „smoothly move down the street”! Impressive ? #WWDC19 #iOS13Beta #AppleMaps #GoogleMaps #Apple #maps pic.twitter.com/nIA3kklhJe

— Reüel van der Steege (@rvdsteege) June 13, 2019