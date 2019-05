Topul în care Apple este pe locul 3, deși nu are niciun produs din categorie

Apple este un nume atât de puternic, încât se află în în top trei pe un segment pentru care nici măcar nu are un produs lansat.

Compania americană poate că nu are ochelari inteligenți sau un headset de realitate virtuală/realitate augmentată, dar se află deja în top trei al celor mai recognoscibile nume din industrie, potrivit unui sondaj realizat de Digi-Capital și Augmented World Expo.

Potrivit acestui raport „potențialii ochelari inteligenți ai Apple” se află pe locul trei, după Microsoft HoloLens și Magic Leap. Mai mult, gigantul din California se află și înaintea ochelarilor Google Glass Enterprise Edition.

Oamenii au fost rugați să menționeze un brand de astfel de produs. De notat este faptul că peste 776 de respondenți au putut numi mai mult de un brand de ochelari inteligenți/headset de VR sau AR. Cine a răspuns la sondaj? Manageri, șefi de companii, executivi de tot felul, președinți de companii și membrii comunității Augmented World Expo.

Deci la acest sondaj au participat oameni care au habar de aceste produse, nu consumatori care știu sau nu știu ce produse a lansat cine.

Care este cel mai popular produs de tip ochelari inteligenți/headset

Cel mai popular produs este Microsoft HoloLens cu 77% din menționări, urmat de Magic Leap cu 67%, apoi de produsul potențial al Apple cu 43%. Alte produse menționate sunt Google Glass Enterprise Edition, Vuzix, nreal, RealWear, Focals by North, Daqri sau Epson.

„Dacă Apple ar lansa ochelari inteligenți ce pe niște periferice premium, nu toată lumea ar fi bucuroasă să plătească o sumă mare sau să poarte două dispozitive Apple (Apple Watch), dar Apple ar putea vinde zeci de milioane de asemenea ochelari către consumatorii de tip „early-adopters” până în 2023. Înlocuirea smartphone-ului cu o pereche de ochelari inteligenți este în continuare departe”, este notat în raport.

Digi-Capital notează și faptul că Apple, la fel ca și rivalii săi, s-ar concentra, cu un asemenea produs, mai întâi pe segmentul de business, un produs dedicat întreprinderilor. Vestea bună pentru companie este că iOS are o poziție puternică în sectorul de business și Apple are parteneriate cu actori cheie precum SAP, Cisco, Accenture și IBM. De asemenea, Apple are și o bază mare de ARKit-uri instalate și câteva brevete în domeniu.