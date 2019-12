Apple s-a apucat să dea premii muzicale și arată grozav: cine a câștigat prima ediție

Apple și-a extins foarte mult aria de activități în ultimii ani, cu servicii de streaming, platforme de jocuri cu abonament, iar acum, o decernare de premii anuală pentru industria muzicală.

Apple Music Awards se află la prima ediție, iar anunțul a fost făcut printr-o postare pe Twitter ce include un scurt clip cu premiul efectiv. Pentru că vorbim de Apple, premiul are o poveste destul de complexă în spate. La prima vedere, arată ca un iPad, cu sigla Apple Music în partea de jos. Partea fascinantă este discul din centru. Acela este realizat din aceeași placă de siliciu din care sunt realizate procesoarele companiei pentru iPhone. Placheta de siliciu este suspendată între două plăci de sticlă, iar de jur împrejur ai aluminiu eloxat, creat cu litografie ultraviolet.

Decernarea va avea loc astăzi, 4 decembrie la Steve Jobs Theater în Apple Park și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al Apple, la ora 21:30 PM ET. Asta înseamnă că în România îl vei putea vedea joi dimineață la ora 4:30 AM, deși este puțin probabil să fii atât de interesat de eveniment.

În ceea ce privește premiile care vor fi decernate, Billie Eilish se pare că va fi în centrul atenției, atât din poziția de câștigătoare, cât și de prezentatoare. Ea va primi premiul de artistul anului și va cânta câteva piese la eveniment. Lizzo este Breakthrough Artist of the Year (cel mai bun artist nou), în timp ce Lil Nas X se bucură de melodia anului, Old Town Road, acel cântec de care nu ai putut să scapi din cap în a doua jumătate din 2019.

Behold the Apple Music Award: Built from the same laser-cut silicon wafers that power Apple’s microprocessors, it’s a unique token of appreciation for the artists whose work upended convention and dominated the conversation all year. #AppleMusicAwards2019https://t.co/9OZK3rOkcS pic.twitter.com/qQ2bwq0r1z

— Apple Music (@AppleMusic) December 3, 2019