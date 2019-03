În ultimele luni, au început să facă valuri online mai multe speculații legate de viitorul Apple, iar compania le va lămuri în cadrul unui eveniment iminent.

De câteva ori pe an, Apple organizează conferințe pentru anunțarea de diverse gadgeturi, servicii online și actualizări de software. De această dată, se pare că va fi vorba de un anunț legat de un nou serviciu de streaming și o platformă de știri contra cost.

Se vehiculează de mult timp faptul că gigantul din Cupertino lucrează la o alternativă pentru Netflix. În timp ce Disney se pregătește să-și lanseze propria platformă de streaming, având în vedere zvonurile din ultimul an, Apple se pare că le-o va lua înainte. Dacă se confirmă, avantajul major al proiectului lui Tim Cook pleacă de la faptul că va agrega într-un singur loc conținut din mai multe platforme existente, precum HBO Go, pe lângă conținutul video original, dezvoltat in-house.

În același context, ar trebui să aflăm detalii despre un agregator de știri contra cost. Respectiva platformă a fost subiectul multor dezbateri, după ce a ieșit la iveală faptul că Apple pare să pună presiune pe creatorii de conținut pentru a scădea semnificativ prețurile de achiziție ale știrilor și altor tipuri de materiale editoriale. În orice caz, ar trebui să agregheze sub o singură umbrelă texte de pe The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post și nu numai.

Prețul abonamentului pentru ambele proiecte este necunoscut momentan. Aceste detalii însoțite de o dată exactă de lansare le vom afla pe 25 martie, în cazul evenimentului ce va avea loc la Steve Jobs Theater în Cupertino. Dacă vrei să-l vezi online, va fi suficient să accesezi acest link, în ziua evenimentului.

Conferința ar putea să fie și despre lansări de hardware, precum AirPower, AirPods 2 sau un nou iPad. Acestea din urmă sunt însă mai puțin probabile.