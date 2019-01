Aplicația de dating din Black Mirror devine realitate

„Hang the DJ” a fost probabil cel mai bun episod din sezonul patru al serialului Black Mirror. În acel episod era ilustrată o aplicație de dating care le oferea celor doi parteneri un timp limitat înainte de a trece la următorul. Cine a fost inspirat de acest sistem distopic și a creat o aplicație similară.

Aplicația se numește Juliet și este disponibilă gratuit pe magazinul de aplicații al Apple. Aplicația te potrivește doar cu o singură persoană și apoi ți se impune un timp în care trebuie să interacționați. Acestă potrivire se face în urma unei analize.

Așadar, după ce te-ai potrivit cu o altă persoană ai un timp limitat să răspunzi, iar Julian Alexander, cel care a creat aplicația, crede că acest element aduce o stare de urgență și incitare care-l ajută pe utilizator să realizeze o conexiune cu cineva. Dacă partenerii nu se înțeleg atunci treci la următorul partener, iar sistemul ar trebui să învețe din interacțiunile anterioare și să-ți dezvăluie o persoană cu care te-ai putea înțelege și mai bine.

După fiecare „întâlnire”, utilizatorii sunt rugați să completeze un chestionar în care să spună cum a fost experiența.

„În timp ce alte aplicații de dating se concentrează pe cantitate, fără a lua în calcul compatibilitatea. Eu vreau să am o abordare bazată pe calitate, să potrivesc oamenii pentru ca aceștia să aibă șansa să creeze o conexiune adevărată”.

Creatorul aplicației de dating a mers pe Reddit unde a făcut un AMA (Ask me anything) și așa aplicația a câștigat foarte multă popularitate. Julien Alexander spune că după acea experiență pe Reddit, aplicația a strâns câteva mii de utilizatori. Nu este un număr uriaș, mai ales pentru o aplicație de dating, dar dacă potrivirile sunt bune poate numărul utilizatorilor va crește.

Deocamdată, aplicația nu are un rating foarte bun 2,1/5, însă Julian Alexander este încrezător și crede că Juliet este un sistem care devine mai bun în timp.

Acest concept nu este chiar nou deoarece aplicația de dating Bumble îți oferă deja o fereastră de 24 de ore în care trebuie să discuți cu o anumită persoană. Dacă nu faci atunci nu o să mai ai ocazia.