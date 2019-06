Aplicația care elimină oamenii din poze ascunde o metaforă elaborată

O nouă aplicație te ajută să faci pozele acelea spectaculoase la muzee și în locuri publice, prin eliminarea persoanelor din cadru într-o manieră suprinzător de eficientă.

Există foarte multe locuri spectaculoase în lume care merită imortalizate în momentul în care mergi în vacanță. Multe dintre ele însă, sunt stricate exact de către oamenii care au venit să facă poze. Dacă vrei însă să recreezi farmecul acelor momente în care nu este nimeni în preajmă, există o aplicație foarte bună pentru asta.

Progrămelul cu pricina tocmai a fost lansat pentru iPhone și sunt șanse semnificative să ajungă și pe Android, în funcție de interesul utilizatorilor. Aplicația pare să fie una de editare foto, precum multe altele din AppStore. În practică însă, îndeplinește un singur scop, eliminarea persoanelor din cadru.

Intitulată Bye Bye Camera, denumirea este o referință la faptul că îți iei la revedere de la persoanele din cadru. Aplicația a fost creată de Do Something Good și utilizează algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a-și îndeplini scopul. În mod surprinzător, respectivii algoritmi sunt disponibili gratuit online. Un alt instrument AI folosit in-app este YOLO, care facilitează clasificarea obiectelor din imagini și, în acest caz, identifică oamenii.

Dezvoltatorul Damjanski de la Do Something Good a dat un interviu referitor la noua sa aplicație publicației Artnome. ”Această aplicație elimină vanitatea din orice selfie și, în același timp, persoana. Consider că Bye Bye Camera este o aplicație pentru era post-umană. E un omagiu discret adus unui viitor în care programe complexe înlocuiesc munca umană și, unii ar argumenta, că înlocuiesc rasa umană. Este interesant să te întrebi ce este un om în perspectiva unui AI? În acest caz, e o colecție de pixeli care se identifică ca o persoană pornind de la date etichetate anterior. Dar cine etichetează aceste date care definesc o persoană ca fiind imaterială? Atât de multe întrebări pentru o aplicație nevinovată de editare foto.”, a explicat creatorul Bye Bye Camera.

Dacă vrei să o testezi, te costă trei dolari în AppStore.