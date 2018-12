Site-ul care te scapă de cel mai anost proces în editarea foto

Dacă ai nevoie să izolezi subiectul unei fotografii de fundalul acesteia, dar procesul ți se pare plictisitor sau greu atunci ar trebui să te bucuri de site-ul care decupează subiectul pentru tine.

Remove.bg este un site care s-ar putea dovedi extrem de util pentru fotografi, pentru editori și pentru oricine lucrează cu imagini des. Pe acest site îți încarci imaginea sau url-ul acesteia și în cinci secunde subiectul din fotografie este izolat de fundal și pus pe un alt fundal transparent. Apoi poți să descarci fotografia PNG ca să o folosești în proiectele tale.

Am testat sistemul cu mai multe fotografii și am rămas impresionat de rapiditatea sistemului, dar și de precizia acestuia. Am încercat diferite portrete și site-ul a reușit să îndepărteze eficient fundalul. Ca să facă asta, sistemul folosește „tehnologie dotată cu un sistem de inteligență artificială sofisticat” care poate distinge subiectul de fundal, dar pune la lucru și diferiți algoritmi pentru păstrarea detaliilor și pentru a preveni contaminarea culorilor.

Din păcate, remove.bg este limitat în sensul că poate izola doar subiecți umani și nu funcționează cu fotografiile de produs. Sistemul trebuie să detecteze cel puțin un om în fotografie. De asemenea, odată decupat subiectul poți descărca rezultatul, însă doar la o rezoluție de 500 x 500 pixeli. Ceea ce-l face mai potrivit pentru colaje și alte lucrări decât pentru alte lucruri.

Vestea bună este că se lucrează la aduce posibilitatea de a descărca fotografii de înaltă rezoluție, dar și adăugarea de noi tipuri de imagini pentru a putea fi utilizate pentru decuparea subiectului de fundal.

Mi se pare fantastic că avem o aplicație care poate face asta și o poate face atât de bine și de repede. Dacă ai lucrat cu Photoshop probabil îți aduci aminte cât de minuțios (și de plictisitor, aș adăuga eu) este procesul de a decupa un subiect de fundal.