Anunțul alarmant al Samsung în legătura cu TV-urile smart. Ce recomandă

Samsung a publicat un mesaj alarmant pe Twitter în legătură cu televizoarele sale inteligente, pentru ca apoi să-l șteargă fără explicație.

IoT (Internet of Things) poate aduce multe beneficii, însă are și câteva dezavantaje, iar slaba securitate a produselor inteligente (televizoare, frigidere etc) este unul dintre ele. Un reprezentant al Samsung a publicat un mesaj pe Twitter prin care le sugerea deținătorilor de televizoare smart Samsung să-și scaneze TV-ul pentru viruși.

„Scanarea computerului tău de malware este importantă pentru ca dispozitivul să meargă bine. Același lucru este valabil și pentru televizorul tău QLED, dacă acesta este conectat la Wi-Fi. Preveniți atacurile pe televizorul dumneavoastră prin scanarea după viruși la fiecare câteva săptămâni”, era mesajul Samsung.

Televizoarele smart, vulnerabile la viruși

Nu este clar dacă acest mesaj a fost compus în legătură cu o amenințare de securitate recentă sau poate a avut cineva un exces de zel la birou. Și mai ciudat este că au șters mesajul. Trebuie să ne îngrijorăm? Există vulnerabilități ale televizoarelor Samsung?

Asta îți arată și cât de periculoase pot fi televizoarele inteligente. Acestea sunt utile și-ți permit să te uiți la Netflix, să te joci și să faci browsing pe internet, dar nu au un sistem de securitate bine pus la punct și nici soluții de securitate.

Un hacker ar putea exploata rețeaua apoi TV-ul pentru a avea acces la informații. Pe TV poate avea acces la microfoanele încorporate sau la datele bancare pe care le-ai introdus atunci când ai făcut un cont la Netflix sau la YouTube Premium.

Dacă tot ai TV QLED de la Samsung atunci ar fi bine să faci acea scanare după viruși. Ce trebuie să faci este să intri la General Settings apoi să alegi System Manager și apoi Smart Security apoi apeși pe Scan. Din păcate, acest proces nu se poate automatiza și nici nu se poate programa. Va trebui să faci manual acest lucru o dată la fiecare câteva săptămâni.