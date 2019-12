Anunț oficial: când apare sezonul 4 din Casa de Papel pe Netflix

Casa de Papel este unul dintre cele mai populare seriale de pe platformă, iar sezonul 4 va apărea destul de curând pe Netflix.

Netflix a anunțat oficial premiera sezonului 4 din mult-așteptatul serial. Sezonul 4 va apărea pe 3 aprilie 2020.

Pentru cei care nu mai au răbdare, ar putea părea o perioadă destul de lungă până vor putea urmări noi episoade din serial. Totuși, dacă iei în considerare faptul că sezonul 3 a apărut în iulie 2019, data permierei sezonului patru are sens. Mai ales că are loc la mai puțin de un an de premiera sezonului anterior.

La ce să te aștepți în sezonul 4 din Casa de Papel pe Netflix

Serialul este cel mai urmărit titlu de pe Netflix, fie serial sau film, din toate timpurile, în orice limbă.

Sezonul 3 din serial a bătut un record important: a avut cele mai bune rezultate globale pentru un serial de pe Netflix în care nu se vorbește engleză. În prima săptămână de la lansare, a fost urmărit în total de 34,4 milioane de conturi de Netflix.

Ultimul episod din sezonul 3 i-a lăsat pe cei mai mulți cu sufletul la gură, pentru că nimeni nu știe care va fi soarta găștii de hoți. Următorul sezon din Casa de Papel ne va arăta ce sunt aceștia dispuși să facă pentru a-și îndeplini obiectivele.

Cel mai probabil, nu va exista un sezon 5 din serial. Câțiva dintre actorii principali ai serialului au sugerat că sezonul 4 din Casa de Papel va fi și ultimul.

Astfel, e posibil ca toate problemele acestora să se rezolve în sezonul 4 din Casa de Papel care va apărea în 2020 pe Netflix. Sau, dimpotrivă, se poate ca finalul să nu fie unul tocmai fericit.

Am văzut până acum că celor care au creat serialul nu le-a fost prea teamă să ucidă personaje importante, așa că orice e posibil în noul sezon.