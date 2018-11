Creatorul Lord of the Rings îți arată Primul Război Mondial cum nu l-ai mai văzut

După Lord of the Rings și The Hobbit, cel mai nou proiect al lui Peter Jackson a implicat colorarea și restaurarea unui document din Primul Război Mondial.

În urmă cu 100 de ani, s-a încheiat Primul Război Mondial. Din acest motiv, în diferite colțuri ale globului, au fost organizate evenimente menite să celebreze pacea obținută în 1918. Tot ca o formă de omagiu adusă unuia dintre cele mai macabre evenimente, Peter Jackson și-a dedicat ultimii ani din viață unui film intitulat They Shall Not Grow Old (Nu vor îmbătrâni).

Spre deosebire de majoritatea filmelor anterioare ale lui Jackson, aceasta nu este o producție originală. În schimb, reprezintă un efort de restaurare și colorare artificială a unor clipuri de la începutul secolului trecut. Dintr-un punct de vedere, vorbim de încă un documentar despre război.

Modul în carea fost însă realizat și transformat se reflectă însă într-o experiență vizuală unică. Faptul că este colorat și e evident pentru orice privitor că nu vorbim de actori profesioniști, oferă un aer de autenticitate deosebită producției.

The Shall Not Grow Old va fi produs de Warner Bros., iar studiourile de la Hollywood tocmai au lansat un trailer pentru documentar. Pentru a evidenția efortul titanic din spate, răbdarea și beneficiile tehnologice, clipul de mai sus alătură secvențe video înainte și după ce au fost digitizate, restaurate și colorate.

They Shall Not Grow Old a fost îmbrățișat de critici în momentul premierei la festivalul de film BFI de la Londra, a fost deja difuzat pe BBC Two și a fost disponibil pentru streaming prin intermediul platformei BBC iPlayer.

Deși va ajunge în curând cinematografe, documentarul a avut premiera pe BBC pentru că a incorporat o mare parte dintre secvențele video incluse în seria de documentare The Great War produsă de televiziunea britanică în 1964. Filmul va ajunge în cinema la mijlocul lunii viitoare.