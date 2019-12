Alternativa Uber care-ți promite că nu bagă tarif dinamic de Revelion

Dacă folosești diverse aplicații de ride-sharing și vrei să te deplasezi și-n noaptea de Revelion s-ar putea să ai surprize. Tarifele ar putea crește considerabil dacă cererea e mare. O aplicație care rivalizează cu Uber se laudă, însă, că nu vine cu tarif dinamic.

În cazul în care ai în telefon aplicații de ridesharing, atunci sigur ai observat că tarifele diferă în funcție de momentul în care comanzi. Dacă pleci la o oră aglomerată, dimineața sau seara, atunci ai observat că plătești mai mult. Când orașul e liber, lucrurile stau altfel.

E ceea ce Uber numește tarif dinamic. Adică preț care variază în funcție de momentul zilei, de vreme, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini. Dacă cererea e mare și nu-s suficienți șoferi în trafic, atunci prețul va fi mai mare.

E bine, Free Now se laudă că e singura aplicație fără tarif dinamic în seara de Revelion. Și estimează sute de mii de curse în noapte de 31 decembrie spre 1 ianuarie.

Cei de la Free Now se așteaptă la o creștere de 40% a numărului de curse comandate prin aplicație de Revelion comparativ cu perioada similară a anului 2018. Adică anul trecut – când aplicația o știai sub numele de Clever.

Germanii promit acum că vor oferi călătorii fără tarif dinamic bucureștenilor în noaptea dintre ani.

“FREE NOW rămâne cea mai bună opțiune pentru pasageri și șoferi și de Revelion. Istoric vorbind, în noaptea dintre ani prețurile practicate de aplicațiile de mobilitate cresc considerabil, însă noi continuăm să avem un preț corect, indiferent de perioada anului. Astfel, pe alte platforme costul unei curse poate ajunge, în intervalele orare cele mai active, indiferent de traseu, chiar și de până la opt ori mai mare față de nivelul normal. Cu FREE NOW, pasagerii noștri vor putea călători și de Revelion fără tarif dinamic. În plus, pasagerii beneficiază de 50% discount pentru toate cursele achitate cu cardul, iar în același timp, șoferii FREE NOW vor primi cele mari bonusuri din an, fiind motivați suplimentar pentru a rămâne activi în această perioadă”, spune Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW.