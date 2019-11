Clever „dispare”, oficial, din România: cu ce înlocuiesc germanii acest serviciu

În curând, nu o să-ți mai poți comanda curse din aplicația Clever. În schimb, vei avea un serviciu nou pe care germanii de la Daimler îl au deja în câteva piețe. Ca idee, Clever a pornit din România, ca startup, și a fost cumpărată în 2017 de grupul auto.

Serviciul își schimbă numele și devine Free Now, adică devine parte din platforma deținută de Daimler și BMW. Clever se va muta în următoarele luni și va face parte din grupul de ridesharing al constructorilor auto germani. Asta pentru că Free Now este serviciul myTaxi transformat pentru actuala evoluție a serviciilor de transport.

Asta înseamnă că nu vei mai comanda mașină prin intermediul Clever. Vei avea în schimb serviciile Free Now. Practic, vei folosi o singură aplicație pentru a găsi o soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, în România și în peste 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează – Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.

Procesul prin care devine parte din Free Now va începe cu înrolarea șoferilor existenți din București în noua aplicație. Într-o etapă ulterioară va avea loc și migrarea în alte orașe în care Clever operează.

Free Now va fi disponibilă curând în magazinele de aplicații de la Apple și Google, iar aplicația Clever va mai funcționa doar pentru o anumită perioadă de timp. Apoi, va fi înlocuită complet de noua aplicație.

„Primul pas strategic în direcția transformării aplicației într-o platformă multimodală a fost realizat în ianuarie a acestui an, prin lansarea serviciului de transport alternativ CleverGo. […] Cu Free Now, pasagerii români vor putea să folosească aceeași aplicație de e-hailling oriunde în Europa.”

Andrei Frunză, CEO Clever / Free Now România