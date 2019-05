Filmul live action Akira, adaptat celebra manga, a primit o dată de lansare

Filmul live action Akira a primit o dată de lansare, iar regia este asigurată de Taika Waititi, cel care a realizat Thor: Ragnarok.

Akira este una dintre cele mai iubite serii manga din lume, iar în 1988 a fost adaptată pentru marele ecran, însă sub formă de animație. Atât cărțile, cât și filmul animat au strâns un număr foarte mare de urmăritori. Acum, Hollywood-ul vrea să transforme opera într-un film live action.

Pentru a duce această sarcină la capăt a fost ales regizorul Thor: Ragnarok, Taika Waititi. Filmul acestuia se va lansa pe 21 mai 2021. Proiectul a fost anunțat pentru prima dată în 2017 și filmul este distribuit de Warner Bros. Thor a fost primul blockbuster al lui Taika Waititi și a impresionat cirticii cu abordarea sa a francizei.

Totuși, cinefilii nu sunt la fel de optimiști și cu acest nou film Akira. „Ceea ce vreau eu să fac este o adaptare a cărților. Mulți oameni mi-au spus să nu ating filmul. Eu nu refac acel film, eu vreau să mă întorc la cărți. Sunt multe persoane care nici măcar nu au citit cărțile. Sunt șase cărți mari de unde pot să mă inspir”, a spus Waititi pentru revista Dazed.

Ce părere are creatorul Akira despre acest film

Proiectul a primit și sprijinul lui Katsuhiro Otomo, creatorul operei originale. El a declarat pentru Forbes în 2017 că este gata să facă un pas în spate și să-i lase și pe alții să-i adapteze opera. Totuși, el a pus o singură condiție, să i se permită „să verific și să aprob scenariul” pentru filmul live-action.

Adaptări live-action ale unor manga-uri celebre nu au mers foarte bine până acum. Netflix a transformat Death Note într-un astfel de film, dar a dat greș. Ghost in a Shell, cu Scarlett Johansson, a fost un fel de copie a filmului de animație și nu a impresionat publicul și nici criticii.

Fanii Akira sunt încontinuare îngrijorați, dar Taika Waititi a dovedit prin filmele sale (What we do in the shadows, Hunt for the Wilderpeople, Thor: Ragnarok) că este mai mult decât capabil să livreze o peliculă de calitate.

Oricum ar fi, filmul Akira va avea o competiție acerbă atunci când se va lansa deoarece se va „înfrunta” cu un film neanunțat al Marvel și cu John Wick 4.