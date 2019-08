Acest gadget cât un breloc e cea mai bună parolă pe iPhone

De câțiva ani se discută despre înlocuirea parolelor cu dispozitive fizice. Acum există unul și pentru iPhone. Partea și mai bună e că poate fi folosit pe alte dispozitive care nu sunt de la Apple.

Google e una dintre companiile care mizează puternic pe eliminarea parolelor. Alături de acest gigant sunt companii mai mici, ca Yubico, cu un oarecare succes deja. Yubico s-a remarcat prin chei de autentificare pentru computere. Acum are una și pentru iPhone. Se numește YubiKey 5Ci și costă 70 de dolari. Funcționează cu aplicații de administrare a parolelor în care te autentifică și de unde poți accesa celelalte parole ale tale.

Yubico susține că va funcționa cu 1Password, Bitwarden, Dashlane, Idaptive, LastPass și Okta. Totodată, dacă folosești browserul Brave pe iPhone, te poate autentifica și online în conturi de Twitter, GitHub sau 1Password.com.

De ce vor companiile să renunți la parole, chiar și pe iPhone sau Android

Încă din 2014, Google și-a prezentat planul de-a introduce gadgeturi fizice care să țină loc de parole. Ideea e simplă: oferă atât o modalitate de autentificare în doi pași simplă, cât și reduce riscul de a-ți uita parola sau de-a folosi parole proaste.

Fie că vorbim de iPhone și Android, fie că sunt computere clasice, un astfel de dispozitiv poate servi drept o plasă de siguranță pentru multitudinea de conturi pe care le ai online. Singurul dezavantaj e că o poți pierde. Însă chiar dacă cineva o găsește, tot nu îți poate accesa datele.

Google vinde cheile de securitate Titan cu 50 de dolari perechea și funcționează pe port USB-A și are adaptor pentru USB-C. Pentru Android funcționează prin NFC. Există și una care dispune de Bluetooth și NFC, la fel funcționează doar pe Android.

În ultimii ani, Google a încercat să transforme și alte dispozitive în chei de autentificare. Astfel, poți folosi un ceas sau un telefon ca măsură suplimentară de protecție. Un plan similare are și Apple, care anul acesta a mers mai departe cu iOS 13 și Sign In with Apple pe iPhone și alte dispozitive.