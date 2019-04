Acer a anunțat ConceptD, o serie de produse destinate creatorilor de conținut. Compania mizează pe ecrane, în primul rând, și promite produse care acum lipsesc de pe piață.

Noile produse Acer sunt unele premium, folosesc Windows 10 și includ desktop-uri, notebook-uri și monitoare optimizate pentru design grafic, producție video, arhitectură și alte domenii pentru creare de conținut.

Laptopuri Acer ConceptD

Acer ConceptD 9 este echipat cu noile procesoare mobile Intel Core i9, astfel că poate rula fără probleme multiple programe de creație, simultan. Ecranul Ultra HD de 17,3 inci se răsucește, se extinde sau se înclină pentru a oferi multiple moduri de utilizare. Dispozitivul dispune și de un stylus cu 4.096 de niveluri de sensibilitate la presiune. Astfel, creatorii pot desena de la zero, pot lua notițe sau pot doar evidenția zonele cheie.

Placa video este o Nvidia GeForce RTX 2080. Laptopul poate fi dotat cu până la 32GB memorie RAM DDR4 la 2666MHz și două SSD-uri de 512GB.

Al doilea este ConceptD 7. Promite performanță de randare și editare video până la 6K tras cu camere RED. Are un procesor Intel Core i7 din a 9-a generație pentru performanțe premium și grafică Nvidia GeForce RTX 2080 cu design Max-Q. Cu o grosime de doar 17,9 mm și o greutate de doar 2,1 kg, dispozitivul este ușor de purtat. Ecranul are 15,6 inchi.

ConceptD 5 are un procesor Intel Core i7 din a 8-a generație și are o greutate de doar 1,5 kg și o grosime de 16,9 mm. Acesta are un ecran 4K UHD validat Pantone. Dispune de 16 GB memorie RAM DDR4 și o capacitate de stocare de până la 1TB pe SSD.

PC-uri clasice pregătite în seria ConceptD

Sunt două desktopuri clasice: ConceptD 900 și 500. ConceptD 900 este dedicat profesioniștilor care execută aplicații complexe și solicitante. Vine cu două procesoare Intel Xeon Gold, o placă grafică Nvidia Quadro RTX 6000. Are, de asemenea, 12 sloturi de memorie pentru un total de până la 192 GB. Toate aceste specificații ajută la reducerea timpului de randare.

ConceptD 500, este un desktop puternic pentru producătorii de conținut video, animație, designeri de produs și creatorii care își doresc proiecte la nivel profesional. Acesta dispune de procesoare până la Intel Core din generația a 9-a și de unități de procesare grafică până la Nvidia Quadro RTX 4000. Acesta suportă patru ecrane 5K HDR.

Cu patru sloturi DIMM pentru memorie DDR4 de până la 64 GB 2666 MHz, are o lățime de bandă mai mare și capacitate sporită pentru performanțe rapide atunci când rulează sarcini complexe de proiectare sau design. SSD-ul PCIe M.2 NVMe permite modelare la scară mare și randare 3D complexă, în timp real.

ConceptD 900 – iunie, de la 17.999 euro.

ConceptD 500 – iulie, de la 2.799 euro.

ConceptD 9 – august, de la 4.999 euro.

ConceptD 7 – iulie, de la 2.299 euro.

ConceptD 5 – iulie, 1.699 euro.

Monitor de 32 inci – septembrie, de la 3.199 euro.

Monitorul de 27 inci – iulie, de la 2.099 euro.